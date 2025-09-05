Забота и поддержка: банк "Пивденный" стал партнером центра психологической помощи детям Kinder Velt

С начала полномасштабного вторжения украинские дети ежедневно переживают травматический опыт: потерю близких, обстрелы, вынужденную смену среды. Без своевременной психологической поддержки и стабильной обстановки последствия этих травм могут преследовать годами. Именно поэтому помощь специалистов, способных вернуть детям чувство безопасности, является критически важной частью восстановления.

Банк "Пивденный" уже несколько лет поддерживает украинских детей – посредством образовательных грантов, развития физической активности и обеспечения безопасной среды. Теперь к этим инициативам добавилось еще одно важное направление – психологическая помощь. Банк стал партнером благотворительного центра Kinder Velt, бесплатно предоставляющего профессиональную терапевтическую помощь детям.

Kinder Velt работает в Украине с 2022 года и использует адаптированные к украинским реалиям мировые методики преодоления травмы. Центры оказывают бесплатную психологическую поддержку: арт-, сказко-, телесноориентированную терапию. Один из ключевых инструментов – методика "Жирафа-Рафа", украинская версия израильской практики Хибуки, где мягкая игрушка становится для ребенка символом тепла, доверия и безопасности.

Центр работает в пяти городах Украины – Киеве, Харькове, Одессе, Кропивницком и Николаеве. За время работы Kinder Velt помог более 7000 детей и предоставил консультации более 3000 семей.

"Четвертый год войны несет не только разрушения и боль утраты погибших на поле боя героев, но и продолжает бить по самой слабой и беззащитной части населения – детям. Дети, в отличие от взрослых, практически не имеют инструментов борьбы со стрессом и горем. Они полностью зависят от нашей заботы. Важность такой помощи сложно переоценить", – говорит основатель детского благотворительного реабилитационного центра Kinder Velt Дэвид Ройтман.

Благодаря поддержке банка "Пивденный" удалось укрепить работу наиболее загруженного центра в Харькове – городе, где помощь детям особенно нужна из-за постоянной угрозы обстрелов. Партнерство включает финансирование команды специалистов и обеспечение стабильной работы филиала.

Для "Пивденного" партнерство с Kinder Velt – это еще один шаг в долгосрочной программе поддержки детей и молодежи. В планах – расширение взаимодействия с подобными инициативами, чтобы как можно больше маленьких украинцев получили шанс снова почувствовать себя детьми – в безопасности, заботе и доверии.