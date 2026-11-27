Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании "Бауарт" и "Тирелл Индастрис" на общую сумму более 7,3 млн грн за сговор во время торгов по закупке строительных материалов для "Хмельницкоблэнерго". Ожидаемая стоимость закупки превышала 20 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АМКУ.

Компании принимали участие в торгах на закупку гранитного щебня и отсева, проводимых "Хмельницкоблэнерго".

По результатам рассмотрения дела, комитет установил, что участники торгов координировали свое поведение, что привело к устранению конкуренции между ними.

АМКУ признал действия компаний нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, искажающих результаты торгов.

Общая сумма наложенных на предприятия штрафов составляет 7361861 грн.

Напомним, 19 ноября АМКУ оштрафовал четыре компании на 12,78 млн грн за сговор на тендерах "Харьковоблэнерго". Нарушения касались закупок трансформаторов и счетчиков с общей ожидаемой стоимостью более 499 млн. грн.