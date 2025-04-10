Заговор на закупках для "Укртрансгаза", "Укргаздобычи" и "Укрнафты": дилеру разрешили выплатить штраф по частям

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о рассрочке уплаты штрафа для ООО "Энергосервис" до 31 марта 2026 года.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В декабре 2024 года АМКУ признал действия "Энергосервиса" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Компанию оштрафовали на 2 644 896 гривен за антиконкурентные согласованные действия, исказившие результаты трех торгов.

В марте 2025 года "Энергосервис" обратился в комитет с просьбой предоставить рассрочку на уплату штрафа сроком на 12 месяцев. Компания заявила, что соглашается с фактом нарушения и размером штрафа, но подчеркнула, что одновременная выплата всей суммы является для нее непосильной из-за продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

В компании отметили, что немедленная уплата штрафа приведет к остановке деятельности предприятия из-за нехватки средств на закупку необходимых материалов для производства.

Учитывая обоснование, АМКУ решил пойти навстречу и рассрочить уплату штрафа ООО "Энергосервис" до 31 марта 2026 года.

За что оштрафован "Энергосервис"

25 декабря 2024 года АМКУ обнаружил сговор между двумя компаниями – Бориславским заводом "Рема" и ООО "Энергосервис" – при участии в трех тендерах.

Торги проводились в 2023 году госкомпаниями "Укргаздобыча", "Укрнафта" и "Укртрансгаз" по закупке запасных частей для компрессорного оборудования почти на 50 млн гривен.

Производителем предлагаемой ответчиками продукции выступал Бориславский завод "Рема", а "Энергосервис" – дилером. Установлено, что компании согласовывали тендерные предложения, устраняя конкуренцию.

За сговор они оштрафованы: