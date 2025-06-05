Законодательство о снабжении питьевой водой и водоотводом в Украине приблизят к стандартам ЕС

Кабинет Министров одобрил евроинтеграционный законопроект, позволяющий обновить правила в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что речь идет о проекте закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения".

Что изменится

Целью документа является привести украинское законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами Европейского Союза, которые являются частью обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Законопроект учитывает требования европейских директив, касающиеся очистки городских сточных вод и контроля качества питьевой воды.

Для этого законопроект предусматривает ряд конкретных изменений, в частности:

возможность временных отступлений от нормативов качества питьевой воды в случае отсутствия альтернатив централизованной поставки и при безопасности для здоровья населения;

внедрение риск-ориентированного подхода к управлению системами централизованного питьевого водоснабжения;

оценка технического состояния объектов централизованного питьевого водоснабжения;

единые правила присоединения к сетям централизованного водоснабжения и водоотвода;

определение понятия "нецентрализованный водоотвод" и вывод его из перечня коммунальных услуг.

Также правительство получит полномочия утверждать ключевые порядки, в частности, по присоединению к сетям централизованного водоснабжения, оценке технического состояния объектов и возможности временных отступлений от требований к качеству питьевой воды.

В то же время местные власти смогут разрабатывать технические методики управления рисками в системах водоснабжения, учета потерь энергоресурсов в тарифах и подготовки технических условий для присоединения к сетям.

В ведомстве подчеркивают, что принятие этого законопроекта — еще один шаг на пути обеспечения качества питьевой воды, прозрачного регулирования в сфере водоснабжения и экологической безопасности в Украине в соответствии с европейскими нормами.

Напомним, Кабинет министров 21 января утвердил порядок осуществления государственного мониторинга в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотведения.

Также в Закарпатье начат пилотный проект в рамках платформы "е-Вода ", которая должна стать основным инструментом мониторинга водных ресурсов в Украине.