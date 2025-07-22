Законопроект о трудовых отношениях: только суд сможет признавать ФЛП работниками

В Украине зарегистрирован законопроект, который предлагает законодательно закрепить признаки наличия трудовых отношений. Инициатива призвана уменьшить дискреционность в действиях контролирующих органов и ввести норму, согласно которой только суд сможет признать отношения трудовыми. Документ также предусматривает четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями, в частности в отношении ФЛПов, гиг-специалистов и резидентов "Дія.City".

Как сообщает Delo.ua, это предусмотрено законопроектом №13507, опубликованным на официальном сайте Верховной Рады.

Трудовые отношения по закону

Обоснование необходимости законопроекта:

В пояснительной записке говорится, что действующий Кодекс законов о труде, принятый еще в 1971 году, устаревший и не отвечает современным условиям рынка труда. Он создавался для индустриальной экономики и крупного предпринимательства и не учитывает новые формы занятости, в частности, самозанятость и гиг-экономику. В международной практике давно существуют четкие критерии для разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений. В Украине же их официальное определение до сих пор отсутствует, что влечет за собой злоупотребление и давление со стороны контролирующих органов.

Цель законопроекта:

Установить на законодательном уровне четкие признаки трудовых отношений и закрепить, что суд имеет право признавать их наличие. Это позволит снизить злоупотребления со стороны государственных органов и защитит как бизнес, так и работников.

Ключевые положения законопроекта:

Законопроект предусматривает:

определение на законодательном уровне четких признаков трудовых отношений;

обязательства контролирующих органов и всех участников правоотношений обращаться в суд для их переквалификации в трудовые;

закрепление нормы, что трудовое законодательство не применяется к сотрудничеству с ФЛПами, гиг-специалистами и резидентами "Дія.City", если суд не признал такие отношения трудовыми.

Отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Изменения в Кодекс законов о труде Украины:

Трудовое законодательство не распространяется на отношения между предприятиями и ФЛПами, гиг-специалистами или резидентами "Дія.City", если суд не признал их трудовыми. Определены 9 признаков, по которым суд может установить наличие трудовых отношений независимо от названия или формы договора. Если одновременно присутствует не менее 7 из них — отношения могут быть признаны трудовыми:

Признаки трудовых отношений:

Личное исполнение работы без возможности делегировать ее другим или нанимать работников. Контроль со стороны заказчика: задачи даются напрямую, контроль не ограничивается по времени или форме. Соблюдение правил заказчика: рабочий график, отдых, инструкции, подчинение, исполнение приказов. Интеграция в коллектив: участие во внутренних процессах, совещаниях, служебных контактах, представительство организации. Регулярная оплата: системная выплата вознаграждения составляет не менее 80% общего дохода за 2 года от одного заказчика. Компенсация затрат: заказчик покрывает производственные затраты исполнителя. Предоставление отпусков и соцгарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Заказчик предоставляет средства труда: оборудование, инструменты, материалы и т.д. Финансирование обучения исполнителю работ за счет заказчика.

Штрафы за неоформленный труд могут налагаться без проверки, если есть судебное решение, подтверждающее факт трудовых отношений, незаключение трудового договора или работу на условиях неполного/нефиксированного времени, когда фактически работник работал полный день.

Не считается нарушением и не влечет штраф заключения:

договора между ФЛП и компанией на выполнение работ/услуг;

гиг-контракта в соответствии с законом о "Дія.City", если суд не признал эти отношения трудовыми;

договора между ФЛП и компанией на выполнение работ/услуг;

гиг-контракта в соответствии с законом о "Дія City", если суд не признал эти отношения трудовыми.

Напомним, недавно аналитики Государственной службы занятости назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в послевоенный период.