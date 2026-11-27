Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 30 ноября – 6 декабря 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 69-70 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупку живца на этой неделе в основном осуществляли в пределах 65-67 грн/кг, хотя эпизодически встречались отклонения на +/- 1 грн/кг, точечно фиксировали и более высокие цены. Средневзвешенная рыночная отметка выросла на 8,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (65,33 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,50 евро/кг (24,75 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,24 злотых/кг (46,84 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (40,88 – 55,24 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,43 (-3%) €/кг в ЕС;

1,11 (-17%) €/кг в Бразилии;

0,68 (-24%) €/кг в США;

1,00 (-1%) €/кг в Канаде.

Цены на продукцию продолжают снижаться на ключевых мировых рынках, в частности, в ЕС, США, Канаде и странах Латинской Америки.