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Закупочные цены на свиней живым весом на 30 ноября — 6 декабря 2026 года
Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 30 ноября – 6 декабря 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 69-70 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Закупку живца на этой неделе в основном осуществляли в пределах 65-67 грн/кг, хотя эпизодически встречались отклонения на +/- 1 грн/кг, точечно фиксировали и более высокие цены. Средневзвешенная рыночная отметка выросла на 8,1% по сравнению с предыдущей неделей.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (65,33 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,50 евро/кг (24,75 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,24 злотых/кг (46,84 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (40,88 – 55,24 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,43 (-3%) €/кг в ЕС;
- 1,11 (-17%) €/кг в Бразилии;
- 0,68 (-24%) €/кг в США;
- 1,00 (-1%) €/кг в Канаде.
Цены на продукцию продолжают снижаться на ключевых мировых рынках, в частности, в ЕС, США, Канаде и странах Латинской Америки.