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Заместитель председателя правления ПриватБанка Мариуш Качмарек уходит с должности
26 марта 2025 года заместитель председателя правления ПриватБанка по цифровой трансформации (CDTO) Мариуш Качмарек покидает свой пост.
Об этом сообщил Наблюдательный совет банка.
Качмарек работал в ПриватБанке последние пять лет, объединяя обязанности главного операционного директора (COO) и главного информационного директора (CIO).
В Наблюдательном совете отметили его значительный вклад в развитие банка, в том числе в успешную миграцию ИТ-инфраструктуры в облако в первые дни полномасштабного вторжения.
До назначения нового руководителя направлением цифровой трансформации будет временно заниматься председатель правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт. Он отвечает за управление ИТ-дирекциями, информационной безопасностью и удаленной поддержкой клиентов.
ПриватБанк проводит конкурс на должность нового CDTO, который возглавит цифровую трансформацию крупнейшего банка Украины.