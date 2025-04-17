Заместителя Кличко подозревают в организации незаконной переправки мужчин в ЕС: детали дела

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, организованную заместителем председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА). Ему грозит до семи лет за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но как пишут СМИ, речь идет о Владимире Прокопове.

Детали дела

По данным следствия, чиновник помогал уклонистам бежать в страны Евросоюза под видом перевозки в Украину гуманитарных грузов, в частности, топлива для ВСУ.

"Для этого должностное лицо давало поручение вносить персональные данные военнообязанных в информационную систему «Шлях», как волонтеров, сотрудничающих с аффилированной одесской компанией. По документам они выезжали в ЕС на большегрузных авто этого предприятия якобы за новыми партиями резинопомощи от международных партнеров".

Как установило расследование, на самом деле псевдоволонтеры использовали зарубежные рейсы, чтобы бежать за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании с коммерческими грузами для продажи.

Таким образом, с мая по июнь 2022 года Прокопов переправил за пределы Украины более 30 потенциальных призывников.

7 лет за решеткой

На основании собранных доказательств заместителю председателя КГГА сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения);

чч. 1, 3 ст. 362 ⁠(несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Как сообщили в СБУ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Кстати, в октябре 2024 года Прокопов уже попадал в коррупционный скандал. Тогда журналисты обнаружили у его семьи большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, происхождение которой вызывает множество вопросов.

После этого мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопова от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА.