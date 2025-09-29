Западная пресса поражена масштабностью ударов дронов СБУ по российским нефтегазовым объектам. Это "наши карты" в переговорах – эксперт

Западная пресса и политикум поражены масштабностью и системностью ударов Службы безопасности Украины по нефтегазовым объектам в россии. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя последнюю статью в британской газете The Sun.

Эксперт отмечает, что точные удары по объектам нефтегазовой промышленности работают на дестабилизацию военной машины российского диктатора. "СБУ системно уничтожает нефтегазовый блок россиян. Благодаря тому, что удары постоянны – это уже сказалось на экономической состоятельности рф. А значит на количестве денег, которые кремль способен тратить на боевые действия в Украине" , – акцентирует Черненко.

Политолог считает, что удары по территории россии ужесточили переговорные позиции Украины. "В последние недели об эффективности этих ударов говорит все больше западных политиков и журналистов. В целом западная пресса поражена масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам россиян . Похоже, такие удары и являются теми "картами в переговорах”, которые так хотели увидеть западные политики" , – подчеркивает экс-нардеп.

"Мой британский коллега Филип Ингрем, которого цитирует The Sun, заявил, что удары дронов СБУ – это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Однако последствия для рф не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан. Украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Ингрем уверен, что это может оказывать огромное давление на способность кремля продолжать войну против Украины", – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре этого года СБУ пять раз успешно поражала российские НПЗ и нефтеперекачивающие станции в глубоком тылу. Дважды среди них - "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане, один из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, который находится в 1400 км от Украины.