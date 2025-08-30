Запорожский Институт титана продали за 30,4 млн грн: что известно о победителе торгов

Единственным участником аукциона по продаже государственного пакета акций запорожского Института титана стала волынская компания "Новостройэнерго". Пакет акций был приобретен за 30,4 млн. грн., к этой сумме добавляется долг предприятия, превышающий 72 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения в государственной системе онлайн-аукционов "Prozorro.Продажи".

О торгах и победителе

Это уже не первая попытка продать предприятие. Предыдущие торги в 2024 году оканчивались безуспешно – не было желающих стать новым владельцем.

В этом месяце аукцион по продаже актива дважды предназначался со стартовой ценой 98,8 млн грн, но оба раза не состоялся. Только на третьей попытке в течение августа объект был продан за 30,4 млн грн, что почти в три раза меньше первоначальной стоимости.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Новостройэнерго" было зарегистрировано в 2013 году в городе Луцк Волынской области.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 1 млн. грн.

Основной вид деятельности – производство строительных металлических конструкций и их частей.

Другие виды деятельности:

Производство прочих металлических изделий;

Монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования;

Прочие специализированные строительные работы.

Бенефициарный владелец – Новосад Алексей.

Имущество и долги Института титана

В состав объекта входят 56 единиц недвижимого имущества, в том числе административное здание, производственные сооружения и исследовательские корпуса в Запорожье и области, а также другие помещения. Кроме того, в продажу включены три транспортных средства, выпущенные в 2002-2019 годах. Общая площадь недвижимости составляет 26,48 тыс. кв. м.

По состоянию на 31 марта 2025 г. часть помещений общей площадью 364,56 м² была передана в аренду по трем договорам.

Согласно условиям приватизации, новый собственник в течение 12 месяцев должен погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом и не допустить увольнения работников не менее полугода. Среднесписочная численность персонала на эту дату составляла 80 человек.

Документы также свидетельствуют, что просроченная кредиторская задолженность общества на 31 марта 2025 составила 72,44 млн грн, из которых 8,7 млн грн – долги по зарплате, а 9,3 млн грн – задолженность перед бюджетом.

Что известно о предприятии

История Института титана началась в августе 1956 г. в Запорожье на базе строительства Днепровского титано-магниевого завода. В это время был создан филиал Государственного специального проектного института, задачей которого стало обеспечение первого в Украине титано-магниевого завода полным пакетом проектной и конструкторской документации.

С годами институт превратился в ведущий научный центр в своей области, что имело значение не только для Украины, но и для всей Европы. В 1993 году получил современный статус акционерного общества "Институт титана" и официальную регистрацию юридического лица.

На официальном сайте предприятия отмечено, что Институт титана является единственным в Европе комплексным научно-исследовательским и проектным учреждением в сфере производства титана и магния, а также первичной цветной металлургии. Генеральный директор – иктор Бренер.