В Украине началась коррекция цен на автогаз в сторону понижения. Главной причиной стало падение спроса: стоимость газа достигла 76% от цены бензина, что является самым высоким показателем по меньшей мере с 2023 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Водители потеряли экономический стимул использовать это горючее, поэтому операторы АЗС начали снижать цены на стелах. За неделю розничная стоимость уменьшилась в среднем почти на 50 коп./л – до 61,88 грн/л.

Обвал цен на оптовых торгах

25 ноября на аукционе Украинской энергетической биржи средневзвешенная стоимость газа снизилась на 15745 грн/т и составила 91242 грн/т. Цена ресурса от "Укргаздобычи" уменьшилась на 15 427 грн/т - до 91 560 грн/т, а от "Укрнафты" - на 15 997 грн/т - до 90 739 грн/т.

Торговля активизировалась только после того, как производители снизили первоначальные предложения со 106 736-107 160 грн/т до уровня ниже 90 000 грн/т. Отдельные предложения просели до 85000 грн/т. В столичном регионе оптовые цены трейдеров упали на 2 000 грн/т – до 98 000 грн/т.

Снижение закупочных цен за границей

На границе с Польшей стоимость газа на 25 ноября упала до $1 240-1 260/т (89 348-90 435 грн/т), хотя в конце прошлой недели составила $1 433-1 500/т. На юге страны предложения опустились до 94 000–95 700 грн/т ($1 329-1 364/т) против более 100 000 грн/т несколькими днями ранее.

"Мы сейчас ничего не покупаем, понимая, что будет ощутимо дешевле", – представитель одной из крупных компаний.

В то же время, на южном направлении логистика выросла в цене: из-за затопления газовоза Gas Husky в Черном море страховые расходы увеличились ориентировочно на $100/т.

Прогнозы по поставкам и потреблению

Как отмечают аналитики, по динамике первых 20 дней ноября импорт сжиженного газа (LPG) может превысить 73 тыс. т, что станет одним из самых высоких показателей года. Ранее рынок ориентировался на потребление около 50 тыс. т автогаза в месяц, но при нынешних ценах этот прогноз может быть завышенным.

Однако если цена газа будет оставаться выше 70% стоимости бензина, спрос может продолжить падать. Соответственно, рынку придется адаптироваться к меньшей потребности в ресурсе.

Ранее сообщалось, что более слабый спрос на нефть в США и подготовка сетей к "Черной пятнице" тянут цены на топливо в Украине вниз. Несмотря на новое напряжение на Ближнем Востоке, бензин и дизель через неделю подешевели и в группе, и на АЗС. Только автогаз идет против тренда .