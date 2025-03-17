Зарплата механизаторов в 2024 году выросла на 12% - исследование Agrohub

Доходы механизаторов в Украине в 2024 году выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. Медианная зарплата, включая бонусы, достигла 29,7 тысячи гривен в месяц.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Agrohub HR360 Benchmarking, охватившего 44 агрокомпании и 4200 специалистов.

Зарплата механизаторов состоит из трех основных компонентов: фиксированной части, сдельной оплаты и бонусов. Наибольшую долю дохода – 74% – составляет именно сдельная оплата, которая зависит от вида выполняемых работ, объема обработанных площадей или количества отработанных часов. Бонусы в среднем составляют 5% от общей суммы заработка.

Самые высокие расценки зафиксированы для уборки урожая – 366 грн в час, что на 25% больше, чем в 2023 году. Второй по стоимости операцией стало опрыскивание – 297 грн в час (+10%). Оплата за посев в среднем составляет 237 грн. в час и почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. Самые низкие тарифы зафиксированы для катковки – 121 грн в час.

Число механизаторов в расчете на 10 тысяч гектаров осталось на уровне 27 человек. Почти треть работников занимается посевными работами, 18% – опрыскиванием, 14% – уборкой урожая. Менее 1% механизаторов выполняет все три вида работ. Еще 14% специалистов привлечены к вспомогательным техническим операциям, таким как смешивание удобрений и подготовка техники.

Влияет на доходы механизаторов и на то, какой техникой пользуется предприятие. 87% работ выполняются собственной техникой компаний, а 13% передаются на аутсорс. Чаще привлекают посторонних исполнителей для уборки урожая, поскольку сроки этой операции ограничены погодными условиями.

Руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев отмечает, что ситуация на рынке труда стабилизировалась, потому предприятия могут повышать зарплаты без значительного дефицита кадров.

В то же время аграрные компании не спешат учить механизаторов дополнительным навыкам, что может быть связано с высокими затратами или неопределенностью эффективности таких инвестиций.

Исследование Agrohub HR360 Benchmarking проводилось в январе-октябре 2024 года. К нему присоединились 44 аграрных компании, которые трудоустраивают более четырех тысяч механизаторов.

Добавим, в прошлом году средняя зарплата в предложениях работы для работников агроотрасли — 22 163 гривны . За год рост оплаты произошел незначительный, всего на 11%. Наиболее щедрая средняя заработная плата в Сумской (27 095 грн), Хмельницкой (26 788 грн) и Черниговской (26 020 грн) областях.