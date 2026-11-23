Строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области задержалось из-за нехватки финансирования, несвоевременной передачи строительных площадок, мобилизации работников и регулярных воздушных тревог. Стоимость проектов по выводам государственной экспертизы составила почти 2,4 млрд грн, тогда как фактически на работы было направлено значительно меньше средств.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал бизнесмен Владислав Соколов, компании которого были вовлечены в поставку металлопроката для строительства защитных сооружений.

По его словам, фактическое финансирование не соответствовало стоимости проектов, а часть расходов подрядчикам приходилось покрывать своими средствами и за счет кредитов.

"Как можно построить объекты, стоимость которых, согласно оценке государственной экспертизы, составляет почти 2,4 миллиарда гривен, получив всего 800 миллионов? Никаких двух миллиардов гривен выплачено не было", - отметил Соколов.

Он уточнил, что в течение 2026 г. государство перечислило на счета Киевской областной военной администрации 1,16 млрд грн. Из этой суммы генеральным подрядчикам выплатили в общей сложности 823 млн грн, в том числе 580 млн грн первого авансового платежа и последующее дополнительное финансирование.

В то же время компания Соколова, поставлявшая металлопрокат, получила 255 млн. грн.

Сколько металла нужно для защитных сооружений

Одной из главных статей расходов стали поставки металла на строительство 26 защитных сооружений ПС-110. По оценке бизнесмена, для этих объектов требуется около 16 тыс. тонн металлопроката, а его стоимость без учета изготовления металлоконструкций составляет около 1 млрд грн.

Соколов пояснил, что металлоемкость каждого сооружения составляет около 600 тонн. Такие параметры предусмотрены проектами, согласованными Генеральным штабом ВСУ.

Сначала для строившихся в Петровцах и Бородянке объектов предусматривали использование 180 тонн металла. Однако после согласования с Генштабом этот показатель увеличился до 600 тонн на каждое сооружение, чтобы обеспечить необходимую устойчивость к ударам российских беспилотников и баллистических ракет.

Кроме металлопроката, в смете нужно учитывать бетон, строительную технику, опалубку, оплату труда и изготовление металлоконструкций. Остальное, по словам Соколова, стоит 25-28 тыс. грн за тонну.

Почему строительство задержалось

Второй причиной отставания от графиков бизнесмен назвал несвоевременную передачу строительных площадок подрядчикам.

По его словам, часть объектов была передана только в конце августа 2026 года. Соответственно, полноценная работа с подрядными организациями началась в конце августа – начале сентября.

Соколов подчеркнул, что сооружения такого уровня сложности невозможно построить за два месяца, поскольку строительные работы предполагают соблюдение определенной технологической последовательности.

Третьим препятствием стала мобилизация работников прямо со строительных площадок. По словам предпринимателя, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник обещал способствовать получению компаниями-подрядчиками статуса критически важных предприятий, однако эти договоренности не были реализованы.

Еще одним фактором стали регулярные воздушные тревоги. Во время угроз атак военные требовали эвакуации работников со строительных площадок, что приводило к вынужденному прекращению работ.

На отдельных объектах из-за интенсивности российских атак строители могли работать всего один-два часа в сутки.

В частности, Соколов привел пример объекта «Полимерная» в Вышгороде, где воздушные тревоги, по его словам, звучали чаще, чем на других площадках.

В то же время затраты на строительство не сокращались пропорционально фактическому времени работы. Подрядчикам приходилось оплачивать полный рабочий день техники и работников, даже если из-за ограничений безопасности они могли работать всего несколько часов.

На каком этапе находится строительство

Несмотря на задержки и проблемы с финансированием около 17 объектов ПС-110 уже находятся на завершающей стадии строительства. Об этом заявил Соколов.

По его оценке, речь идет, в частности, об объектах в Чабанах, Тарасовке, Обухове, Княжичах, Борисполе, Мирной, Гостомеле и Жулянах.

На части площадок уже забетонировали стены высотой до 12 метров, залили плиты перекрытия и завершают монтаж антидроновых экранов.

Бизнесмен также заявил, что его компании обеспечивали строительство металлопрокатом на всех этапах, в том числе при монтаже защитных экранов, несмотря на неполное финансирование.

По словам Соколова, если бы подрядчики ожидали завершения всех бюрократических процедур и окончательного оформления документации, строительство защитных сооружений до сих пор находилось бы на начальном этапе.

Напомним, 30 сентября в результате российской атаки Трипольская ТЭС получила повреждения. Тогда было повреждено генерирующее оборудование станции.