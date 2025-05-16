Завершен аукцион по управлению фармацевтического дистрибьютора с российским капиталом: АРМА проверяет участников

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило аукцион на Prozorro по отбору управляющего 24% доли ООО "Вента ЛТД" — одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов Украины, ранее принадлежавшего российским владельцам. В настоящее время идет проверка участников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Завершился аукцион "Вента ЛТД"

АРМА начала детальную проверку всех участников аукциона, чтобы убедиться в соответствии их документов с требованиями тендерной документации и отсутствии связей с бывшими собственниками или Российской Федерацией.

Главной задачей является недопущение управления активом лиц, связанных со страной-агрессором, с целью обеспечения эффективного управления российским активом в пользу Украины.

Что известно об активе

Российская доля в ООО "Вента ЛТД" была арестована в рамках уголовного производства, связанного с растратой имущества, уклонением от уплаты налогов, отмыванием средств и коллаборационизмом. По данным следствия, руководители компании поддерживали связи с Россией и могли финансировать агрессора.

После назначения нового управляющего этот актив заработает в пользу Украины, принося прибыль в государственный бюджет.

Таким образом, ресурсы, ранее действовавшие в пользу страны-агрессора, теперь будут способствовать экономической устойчивости Украины в сложных военных условиях.

Напомним, дворец "Октябрьский" в центре Киева снова выставлен на конкурс по управлению — АРМА объявила повторный отбор управляющего. Актив доступен на платформе Prozorro, а заявки принимаются до 26 мая 2025 года.

Это уже не первый конкурс на управление "Октябрьским", который является одним из знаковых культурных объектов столицы.