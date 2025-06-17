"Зеленая марка": Tolk начал поставлять электроэнергию с гарантиями происхождения

Группа компаний-поставщиков энергоресурсов Tolk представила продукт "Зеленая марка", который позволит предприятиям подтвердить гарантии происхождения приобретенной электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Tolk, сообщает Delo.ua.

Согласно сообщению, этот продукт позволит клиентам получить маркетинговые преимущества и дополнительные баллы в системах ESG-оценки, а также повышение конкурентоспособности на рынках, где экологичность является ключевым условием сотрудничества.

"В современной энергетике ESG – это уже не опция, а требование времени. Мы в Tolk рассматриваем устойчивое развитие как системное изменение подходов к энергоснабжению: от структуры портфеля генерации до сервисной модели работы с клиентом. Переход на "зеленую" энергию — это не только об ответственности перед окружающей средой, но и о конкурентоспособности на европейском рынке. Мы строим энергетические решения, которые соответствуют ожиданиям современного ответственного бизнеса", — отметил СЕО Группы Tolk Владимир Крупко.

Первым бизнесом, уже воспользовавшимся этой инициативой, стало предприятие с иностранными инвестициями Galicia Greenery, специализирующееся на выращивании экологически чистой продукции в Украине.

В сообщении отмечается, что клиенты, которые воспользуются "зеленой маркой", также получат доступ к гибким тарифным моделям, индивидуальным графикам потребления и консультациям по внедрению энергетических накопителей, что позволяет уменьшить расходы и повысить энергоэффективность.

Что такое гарантия происхождения?

Это сертификаты, подтверждающие, что определенный объем электроэнергии действительно произведен из возобновляемых источников энергии (ВСЭ) — солнца, ветра, воды или биомассы. Они позволяют бизнесу прозрачно отчитываться об использовании "зеленой" энергии, даже если потребление происходит через общую сеть. А еще это важная часть ESG-стратегий и соответствия международным стандартам устойчивого развития.

Напомним, с 1 января 2026 г. на территории ЕС начнет действовать европейский углеродный налог СВАМ. В настоящее время Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В 2024 году экспорт украинских товаров в ЕС составил $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие CBAM. Поскольку налог накладывается на продукцию с высокими выбросами CO₂, это создает дополнительные препятствия отечественным производителям, особенно металлургической и химической отраслей. По оценкам экспертов из-за введения углеродного налога Украина может потерять $ 4,7 млрд экспорта за пять лет.