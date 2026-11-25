В Украине начался процесс интеграции компонентов собственной антибаллистической системы "Фрея" (Freyja). Первые прототипы комплекса и их испытания ожидаются этой зимой.

Как пишет Dilo, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 25 ноября.

"Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы Freyja, чтобы эта система реально сработала. Этой зимой должны быть первые прототипы и тестирования", - отметил президент.

По словам главы государства, специалисты решают вопрос относительно компонентов и других технических аспектов программы.

В то же время президент подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается ускорение поставок ракет от партнеров — в частности, для комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Зеленский констатировал, что от Соединенных Штатов отсутствуют положительные новости относительно ускорения передачи боеприпасов, а поставки все еще задерживаются.

Напомним, ранее первое испытание FREYJA планировалось провести до середины 2027 года. После выхода на серийное производство разработчики рассчитывают выпускать до 2000 перехватчиков в год.