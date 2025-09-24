Зеленский на Генассамблее ООН рассказал об украинских дронах и экспорте проверенного оружия

Украина открывает экспорт оружия, чтобы показать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Экспорт оружия Украины

Выступление Зеленского состоялось во время всеобщих дебатов на Генеральной Ассамблее ООН и объединило демонстрацию военных возможностей Украины с призывом к международной ответственности и поддержке.

В частности, президент заявил, что Украина владеет дронами, способными преодолевать 2–3 тысячи километров, и открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и проверенные в реальных условиях войны системы.

"У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах, но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2-3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора - мы должны защищать свою жизнь", - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия с тем, чтобы показать партнерам современные и надежные боевые системы, проверенные в реальных условиях войны.

"Мы решили открыть наш экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные на реальной войне. Мы хотим показать нашим партнерам, что они надежны и современны. Нам есть что показать то, что проверено в реальных условиях", - сказал Зеленский во время выступления.

Зеленский обратил внимание на глобальную ответственность государств: "Многие в мире все еще расслаблены, хотя на этой Генассамблее присутствуют страны, где идет война, где она завершилась, или где пытаются ее остановить или готовятся к новым конфликтам.

"Мир не может делать вид, что это их не затрагивает - это затрагивает всех. Будет ли Россия, благодаря торговле с вами и дальше могти финансировать эту войну? Вернутся ли украденные дети или освободят заложников и военнопленных. Это зависит от вас", - отметил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.