- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский опроверг обсуждение с Трампом вопроса собственности на украинские атомные станции
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг разговоры с президентом США Дональдом Трампом о собственности на украинские атомные станции.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Осло, информирует Интерфакс-Украина.
Зеленский об АЭС
"США хотят Запорожскую АЭС забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", — подчеркнул он.
Зеленский подчеркнул, что все атомные электростанции в Украине являются собственностью государства, а не частными.
Он отметил, что хотя в других секторах энергетики, таких как тепловая генерация и зеленая энергетика есть частные партнеры, атомная энергетика остается под контролем государства.
Кроме того, временно оккупированная Запорожская область и город Энергодар, где расположена оккупированная станция, также принадлежат Украине, признающей международные институции, в частности МАГАТЭ.
По его словам, в разговоре с Трампом он также подчеркнул незаконность возобновления работы ЗАЭС без ее возвращения в Украину.
"Президент Трамп меня спросил: "Что вы думаете об этой станции?" Я ему сказал, что она ни на кого не будет работать, если не будет украинская. Это незаконно", – сказал президент.
Зеленский также отметил, что нет информации о том, обсуждали ли представители США условия возобновления работы Запорожской атомной электростанции с российской стороной.
США об украинских АЭС
Недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предложил передать украинские атомные электростанции под управление США.
Зеленский прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. В частности, он отметил, что обсуждение касалось только одной атомной станции, которая находится под временной оккупацией России и находится в опасности. Вопрос заключался в возможности возобновления его работы.
Добавим, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы. Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.