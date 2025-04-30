Зеленский подписал закон, ограничивающий автоматическое продление патентов и способствующий доступности лекарств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий правила продления действия патентов во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

О законопроекте

Закон №4362-IX имеет целью ограничить автоматическое продление патентов, что позволит улучшить конкуренцию на рынке и обеспечить доступность лекарственных средств, в том числе через поддержку генерических препаратов.

Во время военного положения многие патенты в Украине автоматически продолжались, поскольку в первые месяцы полномасштабной войны не все имели возможность физически обратиться в государственные органы для продолжения их действия.

Однако в сфере здравоохранения продленные патенты усложняют выход новых конкурентов на рынок и запуск производства лекарств-генериков, что могло бы способствовать снижению цен на медицинские препараты.

Что изменилось:

Теперь будут действовать только те патенты, которые действительно могут быть продлены в соответствии с законодательством.

Это откроет рынок для генерических препаратов, усилит конкуренцию и сделает лекарства более доступными для украинцев.

Цель и задачи законопроекта

Законопроект направлен на усовершенствование некоторых положений Закона № 2174-IX во избежание безосновательного продления срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретения (полезные модели), срок действия которых завершился во время военного положения и не подлежит продлению в соответствии с украинским законодательством и нормами ЕС.

Это будет способствовать повышению доступности лекарственных средств для населения и созданию условий выхода на рынок Украины генерических лекарств.

Напомним, что в Украине запускают национальный каталог цен на лекарства и систему их реферирования. Первые шаги по формированию каталога начнутся уже в апреле.