- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский подписал закон, предоставляющий ВСУ право на отправку военных подразделений за пределы страны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Закон определяет, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Решение направить подразделения в другую страну будет принимать президент, однако с представлением на одобрение Верховной Радой. Будут представлять информацию о задачах, общей численности этих подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и условиях их продления.
Закон был доработан с учетом предложений президента Украины. Эта доработка уточняет процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализирует порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивает соответствие акта нормам международного права.
15 января Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект №11392, который позволяет купить российские реакторы в Болгарии для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. По словам народного депутата Андрея Жупанина, принятый закон согласовывает только покупку реакторов, что ограничивает стоимость проекта на этом этапе в сумме $600 млн. Дальнейшее финансирование будет определено отдельным законопроектом, подготовленным Кабинетом министров.