Зеленский поручил Умерову и дипломатам обратиться в США о прекращении помощи

Зеленский поручил связаться с США для получения четкого ответа о прекращении помощи Украине.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Что будет дальше с помощью Америки

Президент подчеркнул, что дал поручение министру обороны Рустему Умерову, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию.

"Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", — отметил он.

Зеленский прокомментировал возможную остановку помощи, подчеркнув, что Украина уже сталкивалась с подобными ситуациями, в частности, остановкой гуманитарной, энергетической и военной помощи. Однако благодаря подготовленным алгоритмам действий удалось быстро восстановить поддержку. Президент подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась: Украина стала более устойчивой, имеет необходимые средства защиты, но для завершения войны важно партнерство с США.

Зеленский отметил, что Украина всегда будет благодарна США за поддержку, помогающую сохранять безопасность в Европе. Он отметил, что эта поддержка важна не только для Украины, но и всех европейских стран.

Президент выразил стремление к конструктивному сотрудничеству и партнерским отношениям. Он также сожалеет о том, что произошло в Белом доме вместо переговоров с Украиной, но подчеркнул важность двигаться вперед, уважая друг друга и работая вместе на достижение мира.

Зеленский отметил, что Россия не изменила своих требований в отношении Украины, в частности потребует сокращения украинской армии, юридического отказа от территорий и ослабления Конституции. Однако он подчеркнул, что пока украинцы будут стоять вместе и крепко, эти требования не будут иметь никакого результата, а мир будет достойным для Украины.

Об отношениях Украины и США

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Добавим, что Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского после напряженной встречи в Овальном кабинете, подвергшей сомнению поддержку США. Вся еще не поступившая в Украину американская военная техника будет задержана, включая оружие, которое находится в транзите или ждет отправку.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев остается твердо настроен на сохранение и развитие партнерства с Соединенными Штатами. Он отметил, что поддержка со стороны США продолжается, и Украина надеется на дальнейшее ее продолжение.

Также он заявил, что Украина готова подписать соглашение с США по добыче полезных ископаемых, но для этого требуется гарантия безопасности с американской стороны.