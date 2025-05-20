Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский в письме президенту США Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества предложил заключить соглашение о свободной торговле.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, Украина заинтересована в таком соглашении, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером нашей страны.

"Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Великобританией, Канадой, Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", — заявил Качка.

Торгпред объяснил, что все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что, соответственно, создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.

"И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", — подчеркнул Качка.

Он добавил, что создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.

"Думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, а мы только где-нибудь на первых шагах в этом направлении", — резюмировал Качка.

Напомним, Зеленский передал письмо Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Украина завершила все процедуры для запуска фонда восстановления

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский подписал соответствующий документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

Основные положения сделки: