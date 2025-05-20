Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

+0,08

EUR

46,86

+0,41

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,90

46,62

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Украина и США
Украина предлагает США соглашение о свободной торговле / Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский в письме президенту США Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества предложил заключить соглашение о свободной торговле.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, Украина заинтересована в таком соглашении, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером нашей страны.

"Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Великобританией, Канадой, Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", — заявил Качка.

Торгпред объяснил, что все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что, соответственно, создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.

"И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", — подчеркнул Качка.

Он добавил, что создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.

"Думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, а мы только где-нибудь на первых шагах в этом направлении", — резюмировал Качка.

Напомним, Зеленский передал письмо Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Украина завершила все процедуры для запуска фонда восстановления

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

8 мая   Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения   между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский   подписал соответствующий документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

Основные положения сделки:

  • Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.
  • Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
  • Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
  • В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
  • Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
  • Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
  • В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
  • Доходы фонда не облагаются налогом США и Украиной.
  • Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.
Автор:
Светлана Манько