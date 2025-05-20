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Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле
Президент Украины Владимир Зеленский в письме президенту США Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества предложил заключить соглашение о свободной торговле.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, Украина заинтересована в таком соглашении, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером нашей страны.
"Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Великобританией, Канадой, Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", — заявил Качка.
Торгпред объяснил, что все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что, соответственно, создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.
"И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", — подчеркнул Качка.
Он добавил, что создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.
"Думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, а мы только где-нибудь на первых шагах в этом направлении", — резюмировал Качка.
Напомним, Зеленский передал письмо Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.
Украина завершила все процедуры для запуска фонда восстановления
Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский подписал соответствующий документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.
Основные положения сделки:
- Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.
- Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
- Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
- В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
- Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
- Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
- В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
- Доходы фонда не облагаются налогом США и Украиной.
- Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.