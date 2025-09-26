Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский призвал НАТО блокировать российские самолеты в своем небе

Зеленский
НАТО боится ответа России

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике НАТО "слабую реакцию" на нарушение воздушного пространства странами-членами со стороны России и призвал блокировать вражеские самолеты.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью Зеленского.

Зеленский подверг критике НАТО

Президент Украины считает реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства со стороны России слишком слабой. В интервью The Axios Show он подчеркнул, что страны-члены Альянса должны блокировать самолеты РФ, если те появляются в их небе.

По словам Зеленского, в случае агрессии на собственной территории необходимо отвечать, и это касается также безопасности воздушного пространства. В то же время он признал, что большинство государств НАТО опасаются делать решительные шаги из-за возможной реакции Москвы, ведь, как подчеркнул президент, Россия ведет себя непредсказуемо.

"Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия безумна", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран-членов.

Автор:
Ольга Опенько