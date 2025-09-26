Зеленский призвал НАТО блокировать российские самолеты в своем небе

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике НАТО "слабую реакцию" на нарушение воздушного пространства странами-членами со стороны России и призвал блокировать вражеские самолеты.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью Зеленского.

Зеленский подверг критике НАТО

Президент Украины считает реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства со стороны России слишком слабой. В интервью The Axios Show он подчеркнул, что страны-члены Альянса должны блокировать самолеты РФ, если те появляются в их небе.

По словам Зеленского, в случае агрессии на собственной территории необходимо отвечать, и это касается также безопасности воздушного пространства. В то же время он признал, что большинство государств НАТО опасаются делать решительные шаги из-за возможной реакции Москвы, ведь, как подчеркнул президент, Россия ведет себя непредсказуемо.

"Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия безумна", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран-членов.