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Афера на 4 млрд грн: Садовый заявил о хищении 158 га земли возле Львова
На границе Львова и Сокольников разразился земельный скандал — представители Госгеокадастра и Сокольнического сельсовета причастны к дерибану 158 гектаров земли. По предварительным оценкам, ущерб для государства и общества превышает 4 млрд грн.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
Львову угрожает самая большая земельная афера
Садовый отмечает, что сначала земельные участки на границе Львова и Сокольников бесплатно передавали в пользование депутатам и отдельным чиновникам. Впоследствии их начали массово скупать дельцы, которые теперь пытаются расширить границы села Сокольники, чтобы построить пять жилых кварталов вблизи львовского аэропорта.
В случае реализации этого замысла население села может вырасти с 8 до 50 тысяч человек — фактически это новый районный центр, но без должной инфраструктуры для обеспечения базовых потребностей будущих жителей.
В проектах застройки не предусмотрена ни одна школа, детский сад, больница или другой социальный объект. Новые жители будут жить в многоэтажках, но будут пользоваться всей инфраструктурой Львова.
В результате погрузка на городские ресурсы существенно возрастет: перегруженные дороги, изношенные инженерные сети, риски техногенных аварий и транспортный коллапс могут стать обыденностью для львовян, если это решение будет реализовано, отмечает Садовый.
"Призываю депутатов Львовского районного совета немедленно остановить этот беспорядок и не принимать никаких решений до полного урегулирования ситуации. От имени общества Львова обращаюсь к руководству государства и правоохранительных органов с просьбой вмешаться и остановить аферу", — заявил Садовый.
Мэр Андрей Садовый убежден: эта территория должна сохранить статус зеленой зоны — сельскохозяйственных угодий или будущего парка. По его мнению, с точки зрения экологии и здравого смысла, никакой жилой застройки здесь не должно быть.
Напомним, недавно во Львове разоблачили схему строительства многоквартирных домов под видом индивидуального жилья.