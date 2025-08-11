Запланована подія 2

Земельные аукционы сегодня принесли бюджету более 17 млн грн: какой лот стал самым дорогим

Сегодня, 11 августа, в системе Prozorro. Продажи состоялось 4 аукциона, которые суммарно принесли госбюджету 17,3 млн гривен. В целом ожидаемый экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 20,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Земельного банка".

На тоги были выставлены земельные участки на Херсонщине, Львовщине и Киевщине, а их общая площадь составляет 724,74 гектара.

В ходе торгов от участников аукционов поступило 32 предложения. Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков 2,8 млн грн в ходе торгов выросла в 6,1 раза. А средняя стоимость одного гектара составила 23933 грн.

Самым дорогим лотом стал земельный участок во Львовской области, площадью 174,29 гектара. За нее соперничали 10 участников. Стартовая цена лота выросла в 9,4 раза, а финальная ставка составила 7,8 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка – 44 751 грн.

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании госпредприятий. Этот инвестиционный продукт делает невозможным коррупцию, убирает любые теневые схемы и позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи.

Напомним, по итогам прошлой недели сумма победных ставок на торгах "Земельного банка" составила 18,7 млн грн. Вместе с НДС экономический эффект может достигнуть 22,4 млн. грн.

