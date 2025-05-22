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Земельные аукционы сегодня принесли бюджету более 700 тысяч гривен: какой лот стал самым дорогим
22 мая 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоялось 7 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 727 916 гривен. В целом, экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 873 499 гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Земельного банка".
Лоты выставлены на торги, расположены в Хмельницкой и Житомирской областях. Их общая площадь – 34,45 гектара. В ходе аукционов участники подали 19 предложений.
Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков составляла 55 839 грн ., а во время торгов выросла в 13 раз. А средняя стоимость за гектар земли составляет 21 127 грн.
Самым дорогим лотом дня стал земельный участок, который расположен в Хмельницкой области, его площадь — 27,87 гектаров.
Что такое "Земельный банк"?
"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.
Напомним , 19 и 20 мая 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоялось 6 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 3,1 миллиона гривен. В целом экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 3,7 миллиона гривен.