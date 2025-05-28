Земельные торги на Prozorro принесли организаторам более 1 млрд грн с начала 2025 года

Организаторы земельных торгов в системе "Прозорро.Продажи" заработали более 1 млрд грн с начала 2025 года. Участие в открытых аукционах позволяет общинам и государству эффективно реализовывать права на землю и привлекать дополнительные средства в бюджет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

О земельных торгах

С начала 2025 года земельные аукционы в системе "Прозорро.Продажи" принесли более 1 млрд грн дохода.

Из них более 577,3 млн. грн. — ежегодные поступления от аренды, 331,2 млн. грн. — выручка от продажи государственных, коммунальных и частных земель, еще 123,1 млн. грн. — от реализации арестованных участков.

В Минэкономики отмечают, что прозрачные правила и высокая конкуренция способствуют активному привлечению инвестиций и поддерживают экономическое восстановление.

С начала года в системе произошло около 3.4 тыс. успешных онлайн-аукционов. За это время земельные торги в системе уже объявили более 1.3 тыс. организаторов. Это общины, Земельный банк (проект Фонда госимущества Украины), частные и государственные исполнители, реализующие арестованные участки и частные собственники.

Большинство успешных торгов приходится на общины: более 2.3 тыс. реализованные коммунальные участки принесли в местные бюджеты почти 489 млн. грн. Больше торгов состоялось на:

Одесской области — 236;

Львовщине — 234;

Черкасской области 205.

С начала 2025 года в системе "Прозорро.Продажи" провели почти 3,4 тысяч успешных онлайн-аукционов. Торги организовали более 1,3 тысяч участников — среди них общины, Земельный банк (инициатива Фонда госимущества), частные и государственные исполнители, а также владельцы земельных участков.

Самыми активными организаторами стали именно общины: более 2,3 тысяч реализованных коммунальных земель принесли местным бюджетам около 489 млн грн.

Больше всего аукционов состоялось в Одесской (236), Львовской (234) и Черкасской (205) областях.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, что земельные аукционы в системе "Прозорро.Продажи" стартовали в октябре 2021 года.