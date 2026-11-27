- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Земельный налог принес бюджетам более 42 млрд грн: какие регионы заплатили больше всего
За десять месяцев 2026 года в бюджеты всех уровней поступило 42,2 млрд грн. земельного налога. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления выросли на 11,8% – в прошлом году этот показатель составил 37,7 млрд грн.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Государственной налоговой службы.
Наибольшие объемы уплаты земельного налога зафиксировали в следующих регионах:
- Днепропетровская область – 7,4 млрд грн;
- Киев – 5,7 млрд грн;
- Одесская область – 3,7 млрд грн;
- Львовская область – 3,1 млрд грн.
Таким образом, Днепропетровщина заняла первое место по объему поступлений земельного налога, опередив столицу на 1,7 млрд грн.
- Как начисляется земельный налог
Земельный налог уплачивается за фактический период владения или пользования земельным участком. Начисление начинается с момента возникновения соответствующего права и прекращается после его завершения.
Если в течение календарного года меняется собственник земельного участка, налоговые обязательства распределяются между предыдущим и новым собственником. Каждый из них уплачивает налог только за тот период, за который имел право собственности или пользование землей.
Напомним, недавно Кабинет министров принял решение, позволившее более оперативно возвращать к безопасному использованию сельскохозяйственные участки, имеющие статус потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, но фактически уже обрабатываемые.