За десять месяцев 2026 года в бюджеты всех уровней поступило 42,2 млрд грн. земельного налога. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления выросли на 11,8% – в прошлом году этот показатель составил 37,7 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Государственной налоговой службы.

Наибольшие объемы уплаты земельного налога зафиксировали в следующих регионах:

Днепропетровская область – 7,4 млрд грн;

Киев – 5,7 млрд грн;

Одесская область – 3,7 млрд грн;

Львовская область – 3,1 млрд грн.

Таким образом, Днепропетровщина заняла первое место по объему поступлений земельного налога, опередив столицу на 1,7 млрд грн.

Как начисляется земельный налог

Земельный налог уплачивается за фактический период владения или пользования земельным участком. Начисление начинается с момента возникновения соответствующего права и прекращается после его завершения.

Если в течение календарного года меняется собственник земельного участка, налоговые обязательства распределяются между предыдущим и новым собственником. Каждый из них уплачивает налог только за тот период, за который имел право собственности или пользование землей.

Напомним, недавно Кабинет министров принял решение, позволившее более оперативно возвращать к безопасному использованию сельскохозяйственные участки, имеющие статус потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, но фактически уже обрабатываемые.