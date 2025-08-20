Земля, авто, оружие: нашли имущество фигурантов дела о присвоении бюджетных средств

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило ряд активов, принадлежащих фигурантам уголовного дела по присвоению бюджетных средств и служебного подлога.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По данным следствия, должностные лица одной из городских государственных больниц ветеринарной медицины при содействии руководителя местного управления Госпродпотребслужбы организовали незаконные начисления заработной платы фиктивным работникам.

Какие активы нашли

В результате проведенных мероприятий АРМА установило следующие активы:

8 земельных участков;

3 объекта жилой недвижимости;

2 объекта нежилой недвижимости;

2 автомобиля;

2 единицы оружия.

Кроме того, ведомство инициировало запросы в банковские учреждения о предоставлении информации о счетах и остатках средств подозреваемых лиц. Обнаруженная информация передана правоохранительным органам для принятия мер по наложению ареста на имущество.

Ранее АРМА выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.