Земля, авто, оружие: нашли имущество фигурантов дела о присвоении бюджетных средств
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило ряд активов, принадлежащих фигурантам уголовного дела по присвоению бюджетных средств и служебного подлога.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
По данным следствия, должностные лица одной из городских государственных больниц ветеринарной медицины при содействии руководителя местного управления Госпродпотребслужбы организовали незаконные начисления заработной платы фиктивным работникам.
Какие активы нашли
В результате проведенных мероприятий АРМА установило следующие активы:
- 8 земельных участков;
- 3 объекта жилой недвижимости;
- 2 объекта нежилой недвижимости;
- 2 автомобиля;
- 2 единицы оружия.
Кроме того, ведомство инициировало запросы в банковские учреждения о предоставлении информации о счетах и остатках средств подозреваемых лиц. Обнаруженная информация передана правоохранительным органам для принятия мер по наложению ареста на имущество.
Ранее АРМА выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.