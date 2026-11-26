За 2 млн грн украинцы могут приобрести жилье площадью от 32 до 50 кв. м в зависимости от региона. В то же время, в Киеве и большинстве западных областей этой суммы не хватит на однокомнатную квартиру.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на DIM.RIA, аналитики которого выяснили, где выбор доступной недвижимости самый большой и сколько собственных средств придется добавить покупателям.

Специалисты проанализировали часть доступных по этой сумме предложений в разных регионах, площадь жилья, которую можно приобрести за ваучер, а также выяснили, где для покупки однокомнатной квартиры покупателям придется доплачивать собственные средства.

Кто может получить жилищный ваучер на 2 млн грн

Жилищный ваучер – это форма государственной помощи для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть временно оккупированные территории Украины.

На первом этапе программы предусмотрена поддержка в размере 2 млн. грн. для одного получателя. Воспользоваться ею могут ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Средства ваучера можно направить на приобретение квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынке. Также их можно использовать для инвестирования в строительство жилья, уплаты первого взноса по ипотеке или погашения ипотечного платежа.

Если выбранная недвижимость стоит дороже 2 млн. грн., разницу покупателю необходимо покрыть самостоятельно.

В каких регионах больше всего жилья за 2 млн грн

По результатам исследования DIM.RIA, в ноябре 2026 года около 11% всех предложений на украинском рынке недвижимости соответствовало бюджету жилого ваучера.

В столице выбор значительно ограничен: за 2 млн грн можно было приобрести только 6,8% выставленных на продажу объектов. В Киевской области этот показатель составил 12,8%.

Наибольшая доля доступного по ваучеру жилья наблюдалась в следующих областях:

Волынская – 37,2% от общего количества предложений;

Закарпатская – 36,3%;

Львовская – 34,2%;

Черкасская – 31,1%.

Наименьшее количество объектов в рамках бюджета программы предлагали в Сумской (4,3%), Одесской (4,4%), Запорожской (4,4%), Черниговской (5%), Харьковской (5,4%) и Полтавской (5,8%) областях.

Где больше всего объявлений о продаже жилья до 2 млн грн

Если рассматривать долю объявлений с ценой до 2 млн. грн., лидерами стали преимущественно южные и восточные регионы Украины.

В частности, больше всего таких предложений в ноябре зафиксировали:

в Запорожской области – 77%;

в Сумской области – 68%;

в Николаевской области – 65%;

в Харьковской области – 58%.

Обратная ситуация наблюдается в западных регионах. В Ровенской области только 7% объявлений соответствовали бюджету ваучера, в Киеве – 4%, во Львовской области – 3%, а в Черновицкой – только 1%.

В Закарпатье предложений со стоимостью до 2 млн грн настолько мало, что в течение месяца появляется несколько соответствующих объявлений.

Сколько квадратных метров жилья можно приобрести за 2 млн. грн.

Площадь недвижимости, которую можно купить за сумму жилого ваучера существенно отличается в зависимости от региона.

Больше квадратных метров за 2 млн грн можно приобрести в следующих областях:

Запорожская – 51,9 кв. м;

Днепропетровская – 48,4 кв. м;

Николаевская – 47,9 кв. м;

Сумская – 47,4 кв. м.

В Киеве за аналогичный бюджет покупатель может рассчитывать в среднем на 32 кв. м недвижимости. В Киевской области площадь будет больше – около 38,3 кв. м.

Таким образом, одинаковая сумма государственной помощи обеспечивает разные возможности для покупки жилья в зависимости от ценовой ситуации на местном рынке.

В каких областях 2 млн грн хватит на однокомнатную квартиру

По данным DIM.RIA, в большинстве западных и центральных областей Украины медианная цена однокомнатной квартиры превышает установленный программой лимит в 2 млн грн.

Больше всего собственных средств сверх суммы ваучера придется прибавить покупателям в Киеве. Там дополнительные расходы могут составить 45% от стоимости квартиры.

В других регионах ситуация такова:

Львовская область – 39% стоимости жилья;

Закарпатская область – 25%;

Ровенская область – 25%;

Черновицкая область – 24%.

В то же время в восточных областях Украины и Хмельнитчине медианная стоимость однокомнатной квартиры не превышает 2 млн грн. Это означает, что по среднему ценовому показателю жилого ваучера должно хватить для приобретения такого жилья без дополнительных затрат.

Таким образом, возможности использования ваучера существенно зависят от региона. Наибольший выбор недорогого жилья сосредоточен в восточных и южных областях, в то время как в Киеве и западных регионах покупателям чаще придется искать дополнительное финансирование.

В 2027 году в Украине планируется создать единую цифровую платформу, которая объединит информацию обо всех государственных, областных и местных программах обеспечения жильем. Система позволит вести учет граждан, нуждающихся в доме, контролировать квартирные очереди и отслеживать использование социального и служебного жилья. На разработку и запуск платформы в проекте государственного бюджета на 2027 год было предусмотрено 152 млн грн.