В пятницу золото подорожало на 2,7% после падения до самого низкого уровня за год. Спотовая стоимость металла возросла до $3 663,52 за унцию (31,10 г), либо приблизительно $117,78 за грамм. Ранее в среду она опускалась до минимума с августа 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 3,6% – до $3 662,10 за унцию.

Как отмечают аналитики, на рынке ослабло давление продавцов на фоне праздничного затишья в США в канун Дня благодарения. Оно также снизило волнение вокруг акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом.

"Хотя цена на золото пыталась стабилизироваться после недавних потерь, инвесторы остаются осторожными. Праздники в США могут ограничить давление продавцов на золото, поскольку распродажа технологических акций и ликвидация активов приостанавливаются", – сказал главный стратегический директор VT Markets Росс Максвелл .

По его словам, дальнейшее обновление золота будет зависеть от реальных процентных ставок, курса доллара США и потоков инвестиций.

Что влияет на цены

Опубликованные в среду данные показали, что экономика США в третьем квартале выросла быстрее, чем ожидалось, а инфляция в октябре ускорилась. Это усилило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце и начале 2027 года.

Более высокие ставки делают золото менее привлекательным для инвесторов, поскольку оно не приносит процентного дохода.

Цены на другие металлы

Рост показывают и другие драгоценные металлы: спотовое серебро поднялось на 6,5% до $44,18 за унцию, платина выросла на 5,3% до $1358,59, а палладий подорожал на 4,5% до $912,60.

Напомним, 25 ноября финансовые гиганты HSBC, JP Morgan и StoneX провели в Лондоне первые торги по цифровому золоту. Новая система позволяет торговать металлом и использовать его в качестве залога без передачи самих слитков между сторонами.