Зона поражения на 10-15 км: проект "Линия дронов" уже получил 4,6 млрд грн

Вооруженные силы Украины запустили масштабный проект "Линия дронов" для улучшения подразделений беспилотных систем и распространения их опыта в Силах обороны. К участию могут присоединиться как военнослужащие, так и гражданские специалисты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В рамках проекта планируется формирование сети специализированных подразделений, которые получат современную оснастку, необходимые ресурсы и специалистов.

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, "Линия дронов" – это масштабирование самых эффективных решений в армии. А именно – создание "killzone" (зоны поражения) на 10-15 км, что делает продвижение врага невозможным без потерь, предоставляя пехоте воздушное сопровождение и прикрытие.

Проект уже получил 4.6 млрд грн дополнительного финансирования от Министерства обороны, которое будет направлено непосредственно на подразделения: закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

К инициативе уже привлечены ведущие БПЛА-подразделения ВСУ:

20 отдельный полк "К-2";

429 полк "Ахиллес";

427 полк "РАРОГ";

414 бригада "Птицы Мадяра";

полк "Феникс" (бригада "Месть").

В Минобороны отметили, что каждый новобранец "Линии дронов" будет проходить специализированную программу боевого применения военных подразделений (БЗИН), которая включает в себя тактическую подготовку, обучение работе с беспилотными комплексами и освоение методов перехвата вражеских дронов.

К проекту могут подключиться операторы БПЛА, инженеры, ИТ-специалисты, медики, делопроизводители и другие специалисты, готовые работать с передовыми технологиями и цифровыми инструментами.

Зеленский инициировал запуск военного проекта "Линия дронов"

Проект "Линия дронов" — инициатива президента Украины, координируемая Командованием Сухопутных войск, Государственной пограничной службой, Министерством обороны Украины, а также Министерством цифровой трансформации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал эту инициативу, опубликовав соответствующее видео. Этот проект является еще одним шагом к укреплению обороноспособности Украины и обеспечению победы над российскими оккупантами.

Как мы писали ранее, Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.