Украинская оборонная компания Fire Point разработала альтернативное технологическое решение, позволяющее частично компенсировать ограничения военной спутниковой системы Starshield. Однако его возможности составляют лишь 15–20% от того, что компания могла бы обеспечить полноценный доступ к американской связи.

Об этом говорится в статье Dilo "Выйти с орбиты Маска: сколько стоят альтернативы Starlink для Украины".

В ноябре директор Fire Point Ирина Терех рассказала Breaking Defense, что компания нашла способ частично обойти ограничения Starshield. Однако он уступает американской системе по стоимости и возможностям масштабирования.

Технические подробности альтернативного решения Терех не раскрыла. Поэтому пока неизвестно, какие технологии применяет компания и насколько широко их можно использовать в боевых условиях.

Проблема заключается в том, что Starshield имеет территориальные и скоростные ограничения, которые могут препятствовать использованию украинских беспилотников за пределами определенных зон. При этом возможность обеспечить связью отдельную военную операцию еще не означает, что альтернативная система способна заменить Starshield для большого количества пользователей.

Украинский контракт с США на доступ к Starshield истекает в середине 2027 года. Поэтому Киеву необходимо договариваться не только о его продлении, но и об условиях использования системы.

Напомним, Fire Point научилась наносить дальнобойные удары без использования Starlink и анонсировала готовность ракеты FP-9.