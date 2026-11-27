Украина может использовать американский подход к финансированию оборонных исследований, при котором государство берет на себя часть технологического риска, а требования к результату зависят от уровня готовности к разработке. Это позволит поддерживать перспективные технологии, не требуя производителей гарантированного успеха на ранних этапах.

Об этом говорится в статье Dilo "Цена ошибки в оборонке: кто должен платить за неудачные разработки оружия".

Американские федеральные правила закупок FAR различают финансирование исследований и заказ изделий с определенными характеристиками. Они также допускают применение договоров с возмещением расходов, если технологическая неопределенность не позволяет установить обоснованную фиксированную цену.

Даже крупные американские оборонные программы не имеют гарантии успеха. К примеру, США прекратили разработку разведывательно-ударного вертолета FARA, на которую потратили примерно $2,6 млрд, в том числе на создание двух прототипов.

Для Украины целесообразным может быть подход, при котором государство на ранних этапах финансирует ограниченный объем исследований и испытаний, а решение о последующих инвестициях принимает после проверки результатов.

В договорах необходимо заранее определять предельный бюджет, критерии приемки работ, порядок отчетности и условия прекращения финансирования. При этом ближе к серийному производству должны усиливаться требования к подтвержденным характеристикам продукции, ее стоимости и ответственности за поставку.

Напомним, как украинский defence tech финансируется с помощью государственных грантов, частных инвестиций, кредитов и оборонных контрактов.