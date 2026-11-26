Две оборонные разработки получили государственное финансирование, несмотря на предупреждения экспертов. Впоследствии договоры разорвали: получатели не предоставили отчетности и доступа к подтверждающим документам. Фонд развития инноваций принял решение потребовать возврата почти 2 млн грн. Эту историю описала Счетная палата в аудите финансирования оборонных инноваций.

Проблему в этих случаях составило отсутствие документов, необходимых для проверки расходов. Однако другой разработчик может честно выполнить согласованную программу испытаний и установить, что задуманная технология не работает. Для государства принципиально важно отличать эти ситуации: требование гарантированного успеха отсекает рискованные исследования, а снисходительность к непроверенным обещаниям позволяет годами тратить бюджет.

Dilo проанализировало, сколько могут стоить неудачные оборонные разработки, кто должен оплачивать технологический риск и при каких условиях финансирование следует прекращать и требовать возврата средств.

От небольшой команды к ракетной программе

Единой цены неудачной разработки нет. Создание наземного робота по доступным компонентам и разработка нового ракетного двигателя требуют разных команд, оборудования и количества испытаний. Стоимость серийного изделия также мало говорит о сумме, потраченной на его появление.

Основатель Overland Defense Алексей Руднев в интервью Dilo оценивал путь от идеи до готового кодифицированного наземного роботизированного комплекса примерно в $50–100 тыс. Разработка с документацией длилась полтора года. В то же время у предпринимателя уже был другой бизнес, помещение и персонал. Поэтому его оценка характеризует конкретный проект с имеющейся инфраструктурой.

Когда необходимо создавать новые технологии и испытательную базу, счет растет. В специальной программе Brave1 Tech EU предусмотрено до 8 млн грн. на прототип и его тестирование определенными подразделениями Сил обороны.

В больших конкурсах масштабы другие. В конце октября Brave1 объявил финансирование до 75 млн грн на разработку управляемых ракет "воздух - воздух" и до 100 млн грн на украинские радары. Для отдельного конкурса на турбореактивные двигатели анонсировали до 350 млн грн. на разработку.

Что именно купило государство

Кто платит за неудачу, зависит от того, что именно заказало государство. Если оно заказало тестирования прототипа дрона, разработчик должен провести их и передать отчет. Отчет с выводом, что прототип не прошел испытаний, тоже может являться результатом, за который платит государство. А по договору на поставку готовых дронов компания должна передать партию, отвечающую согласованным требованиям.

Если в ходе научного исследования выяснилось, что ожидаемого результата невозможно достичь по причинам, не зависящим от исполнителя, заказчик оплачивает работу, проделанную к этому моменту. Сумма не может превышать стоимость данной части работ по договору. Если речь шла о создании опытного образца или разработке технологии, заказчик возмещает затраты исполнителя, когда результат оказался недостижимым и исполнитель в этом не виноват.

По статье №897 исполнитель должен сразу уведомить заказчика, как только выяснит, что результата не достичь или продолжать работу нет смысла. Согласно статьи №900, исполнитель отвечает за нарушение договора. Чтобы освободиться от ответственности, он должен доказать, что нарушение произошло не по его вине.

Следовательно, неудачное испытание само по себе еще не устанавливает долг разработчика. Следует выяснить, какие работы он обязался выполнить, что фактически сделал и когда сообщил о проблеме. Для грантов также действуют правила конкретной программы. Brave1 предполагает возврат средств за нецелевые расходы, недостоверную информацию, нарушение условий договора, отсутствие документов или отчетности.

Ссылка на технологический риск не устраняет эти требования. Поэтому правило об оплате исследований нельзя автоматически переносить на каждый грант или контракт поставки. Решающими являются правовая природа сделки, ее условия и установленные обстоятельства исполнения.

Миллиарды без ожидаемого оружия

Даже страны с большими бюджетами, опытными подрядчиками и развитым контролем регулярно закрывают оборонные программы. Причинами становятся технические проблемы, удорожание, сложность сертификации или изменение военных нужд.

Особенно показателен пример вертолета от FARA. Объявляя перестройку авиационных инвестиций, руководство американской армии прямо сослалось на опыт Украины: воздушная разведка изменилась, а беспилотные системы и космические средства стали доступнее. В отчете GAO за 2026 год главной причиной перестройки портфеля названа долгосрочная финансовая доступность программ. То есть решение зависело и от того, какую способность войско могло получить за те же деньги.

Российский пример показывает другой масштаб риска. Согласно анализу IISS, разработка межконтинентальной ракеты "Сармат" сопровождалась задержками и неудачными пусками. В 2024 году ракета взорвалась в шахте, в 2025 году упала после старта. В мае 2026 года состоялся успешный пуск.

Называть всю программу безрезультатной после этого было бы ошибкой. Однако ее неудачи стоили утраченных опытных образцов, испытательной инфраструктуры и времени. Проверенного публичного счета этих потерь нет, поэтому приписывать им произвольную сумму некорректно.

Почему цена ошибки растет со временем

Ошибку, обнаруженную на раннем прототипе, иногда можно исправить изменением компонента или конструкции. Когда под это изделие уже приобрели оборудование, заказали партию деталей и подготовили персонал, смена затрагивает всю производственную цепь.

После поставки добавляются возврат изделий, доработка, логистика и временная замена. Для военных это тоже период без ожидаемого средства защиты или поражения. Все эти расходы должны попадать в оценку решения о продлении программы.

История Nimrod показывает, как сокращение закупки усугубляет проблему. Количество запланированных самолетов уменьшалось с 21 до девяти. По оценке британского Национального аудиторского офиса, это способствовало утроению стоимости единицы по сравнению с начальными ожиданиями: значительные затраты на разработку распределяли на все меньшее количество машин.

Есть и потери, которые не восстановить новым финансированием. В августе 2019 года во время испытания ракетного двигателя на севере России погибли пять работников "Росатома".

Для украинской экономики длительная неудачная программа означает занятые инженерные команды, испытательные площадки и производственные мощности. Они могли бы работать над другими заказами. А задержка нужного оружия может вынуждать государство дольше закупать более дорогие альтернативы.

В то же время сумму финансирования закрытого проекта не следует автоматически объявлять полностью утраченной. Оборудование, программное обеспечение, документация и результаты испытаний могут оставаться для других работ. Их нужно учесть и обеспечить возможность использования.

Как отличить технологический риск от невыполнения

Главное отличие — в доказательствах того, что происходило с проектом до неудачи. Обоснованный технологический риск подразумевает честно описанную неопределенность. Стороны понимают, что именно проверяют, согласовали программу работ и получают данные, по которым можно оценивать прогресс. Разработчик сообщает о проблемах и объясняет, какие предположения не подтвердились.

Основания для претензий возникают, когда нет согласованных испытаний, расходы не подтверждены, характеристики намеренно искривлены или критические проблемы скрывают от заказчика. Конкретная ответственность устанавливается по закону и договору, а при наличии соответствующих признаков — в рамках расследования.

Важна и ответственность государственного заказчика. Если он изменил требования по разработке, задержал необходимые материалы или доступ к испытаниям, то эти обстоятельства должны быть зафиксированы. Дополнительные требования требуют пересмотра сроков и финансирования.

В украинском аудите два упомянутых договора на почти 2 млн грн заключили без обоснования решения, несмотря на экспертные оговорки. Следующей причиной расторжения стали отчетность и доступ к документам. Это показывает, почему контроль нужен и при отборе, и после перечисления денег.

Когда финансирование следует останавливать

В договоре нужны точки, где государство может завершить работы после оценки результатов. Остановка становится обоснованной, если критическая техническая гипотеза не подтвердилась и нет убедительного способа ее исправить в доступном бюджете.

Другими основаниями могут быть неприемлемая цена будущего изделия, утрата военной потребности или недоступность необходимых компонентов и разрешений. Нарушения отчетности или признаки неправомерных расходов требуют отдельной проверки.

Эффект поэтапного финансирования можно показать на условном расчете. Предположим, что государство рассматривает десять разработок с максимальным бюджетом по 8 млн грн. Полное финансирование всех сразу потребовало бы 80 млн грн. Если сначала выделить каждому по 2 млн грн, а после проверки продлить три проекта, добавив им по 6 млн грн., общие затраты составят 38 млн грн.

На семь закрытых подходов у такой модели придется 14 млн грн. Это плата за проверку, которая позволила не потратить следующие 42 млн. грн. без достаточных оснований. Решение о следующем этапе должно опираться на ожидаемую пользу последующих затрат. Уже израсходованные деньги являются важной частью отчета, но сами по себе не доказывают необходимости продолжать проект.

Какой риск государство должно взять на себя

Американские правила опытных закупок FAR напрямую требуют различать заказы исследования и обязательства создать изделие с определенными характеристиками. Они также допускают возмещение затрат , когда неопределенность не позволяет достаточно надежно установить фиксированную цену.

Для Украины полезен сам принцип: финансовая модель должна соответствовать зрелости технологии. На раннем этапе государство может оплачивать ограниченный объем. Ближе к серии должна возрастать роль подтвержденных характеристик, производственной цены и ответственности за поставку.

Чтобы это распределение работало, в программе и договоре нужно заранее определить:

Предмет оплаты. Исследования, прототипы, испытания или готовая партия должны иметь понятные критерии приемки.

Предел расходов и сроков. Дополнительное финансирование должно требовать обоснованного решения после проверки прогресса.

Порядок уведомления о проблемах. Своевременное раскрытие неудачного результата должно помогать принимать решения; сокрытие - иметь предусмотренные договором последствия.

Условия завершения и расчетов. Следует отдельно урегулировать приемку выполненных работ, остаток финансирования, неправомерные расходы и основания возврата средств.

Судьба наработок. Права на оборудование, документацию, данные и программное обеспечение следует согласовать так, чтобы уплаченные результаты можно было использовать в интересах обороны.

Частный инвестор также может участвовать в риске, финансируя команду или масштабирование в обмен на долю и будущий доход. Однако наличие не заменяет проверки государственных расходов. Также государственный грант не является гарантией дальнейшего серийного заказа.

Обоснованный технологический риск оплачивает тот, кто согласился его финансировать, в рамках закона и соглашения. За невыполненные обязательства и неправомерные расходы должны наступать ответственность. Задача государства — сделать этот предел понятным еще до первого платежа.

Для разработчика это означает возможность честно сообщить, что избранный путь исчерпал себя. Для военных – скорее получить другое решение. Для бюджета завершить неудачную попытку тогда, когда последующие расходы уже не имеют достаточного обоснования.