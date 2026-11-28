Своевременное прекращение финансирования неудачных оборонных разработок может сэкономить государству десятки миллионов гривен. Выявление технологических проблем на этапе прототипа обходится дешевле, чем после развертывания серийного производства.

Об этом говорится в статье Dilo "Цена ошибки в оборонке: кто должен платить за неудачные разработки оружия".

Экономический эффект поэтапного финансирования можно продемонстрировать на условном примере десяти оборонных разработок с максимальным бюджетом по 8 млн грн каждая.

Если государство сразу полностью профинансирует все десять проектов, общие расходы составят 80 млн грн. Однако при поэтапном подходе финансовая модель может выглядеть иначе:

20 млн грн - начальное финансирование десяти разработок по 2 млн грн;

18 млн грн - дополнительное финансирование трех перспективных проектов после проверки результатов;

38 млн грн – общие расходы государства вместо начальных 80 млн грн.

При таком сценарии на семь закрытых разработок придется 14 млн грн. Однако их испытания позволят избежать дальнейших необоснованных затрат на 42 млн. грн.

Кроме того, даже после закрытия неудачной программы, государство может получить полезные результаты: испытательные данные, техническую документацию, программное обеспечение и оборудование, пригодное для других проектов. В то же время, это условный расчет Dilo, а не статистика фактической эффективности украинских грантовых программ.

Напомним, основатель Overland Defense Алексей Руднев рассказал, что путь от идеи до готового кодифицированного наземного роботизированного комплекса может стоить $50-100 тыс.