Неудачная разработка оружия за государственные средства не всегда означает, что оборонная компания должна вернуть полученное финансирование. Ответственность производителя зависит от условий договора, исполненных обязательств и причин, по которым не удалось достичь ожидаемого результата.

Об этом говорится в статье Dilo "Цена ошибки в оборонке: кто должен платить за неудачные разработки оружия".

Если государство заказало исследование или испытание прототипа, отрицательный результат также может считаться выполнением согласованной работы. В то же время по контракту на поставку готового оружия производитель обязан передать продукцию, отвечающую установленным требованиям.

Правила грантовой программы Brave1 предусматривают возврат средств в случае:

нецелевого использования финансирования;

предоставление недостоверной информации;

нарушение условий договора;

отсутствия необходимых документов или отчетности.

Такие случаи уже зафиксировала Счетная палата в ходе аудита финансирования оборонных инноваций. Две разработки получили государственные средства, несмотря на оговорку экспертов. Впоследствии договоры разорвали из-за непредставления отчетности и доступа к подтверждающим документам, а Фонд развития инноваций принял решение потребовать возврата почти 2 млн грн.

Таким образом, государству необходимо различать обоснованный технологический риск и невыполнение договорных обязательств. Сам факт неудачного испытания еще не является основанием для возвращения гранта.

Напомним, с 2023 года Brave1 профинансировал создание и развитие украинских военных технологий на 6,2 млрд грн.