Шесть украинских разработчиков уже сбивали реактивные дроны

По меньшей мере, шесть украинских производителей дронов-перехватчиков уже имеют подтвержденные военными результаты уничтожения российских реактивных беспилотников.

Об этом говорится в статье Dilo "Миллиарды на воздушный террор: что стоит за модернизацией российских "Гераней" и когда в Украине появятся ресурсы для их сбития".

Воздушные силы сейчас работают примерно с 20 производителями реактивных перехватчиков, сообщил заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко. Испытательные полеты проводят 14 компаний, шесть уже имеют результаты по уничтожению реактивных дронов, а разработки еще троих военные считают перспективными. Два перехватчика уже прошли кодификацию, один из них – Predator.

Боевое применение таких систем продолжается. Национальная гвардия 8 октября сообщила об уничтожении реактивной "Герани-5" дроном-перехватчиком. В общей сложности с начала года ее подразделения уничтожили перехватчиками 3694 беспилотника типа Shahed и "Гербера", однако это совокупная статистика против разных типов целей.

Главная проблема сейчас заключается не в отсутствии технологий, а в масштабе производства. Поставка специализированных перехватчиков в необходимых военных объемах ожидается не раньше конца ноября.

Отдельным ограничением остаются двигатели. Украина в значительной степени зависит от их импорта, а собственного производства пока недостаточно для быстрого масштабирования реактивных перехватчиков.

Напомним, ранее Dilo сообщало, что украинские дроны-перехватчики могут стоить около $1 тыс. до нескольких тысяч долларов и постепенно забирают на себя часть работы более дорогих средств ПВО.