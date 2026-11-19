После удара по Крымскому мосту Украина продемонстрировала способность выполнять такие задачи без Starlink и Starshield. Украинский офицер, цитируемый The Times, заявил, что военные использовали собственные каналы связи и беспилотники для ретрансляции видеосигнала. Какая именно система обеспечивала обмен данными, он не вскрыл.

Для Украины этот вопрос давно вышел за пределы выбора Интернета. Когда связь зависит от разрешенных территорий, условий контракта и решений за границей, даже оплаченный терминал может не обеспечить нужной военной возможности. Однако замена оператора также имеет свою цену: новые антенны, более дорогой трафик, испытания и отдельные договоренности о применении.

Dilo проанализировало, сколько стоят Starlink и его конкуренты, какие альтернативы уже доступны Украине и почему спутниковая независимость начинается с резервного канала, а не с массовой замены антенн.

Когда оплаченная связь не гарантирует выполнение задания

В ноябре директор украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех рассказала Breaking Defense, что компания нашла способ частично компенсировать ограничения Starshield. Однако, по ее оценке, он обеспечивает лишь от 15 до 20% возможностей основной системы и уступает ей по цене и способности масштабироваться. Технических подробностей Терех не раскрыла.

Это оценка конкретного производителя, а не измерение возможностей всех альтернатив. Но она хорошо объясняет проблему: создать связь для отдельной операции и обеспечить ею тысячи пользователей каждый день — разные задачи.

Starlink и Starshield при этом следует различать. Первый — коммерческий сервис SpaceX. Второй компания описывает как систему для государственных нужд, в частности, защищенной связи и задач национальной безопасности. Его условия не сводятся к обычной абонплате.

Украинский контракт с США на доступ к Starshield истекает в середине 2027 года. Как сообщало Reuters, временный поверенный Украины в Вашингтоне Денис Сиеник призвал заблаговременно начать переговоры о его продлении. Стоимость сделки публично не раскрыли. Однако договариваться нужно и о надежности доступа.

Накануне Зеленский сообщил, что ограничения сохраняются, в то время как Маск опроверг умышленное замедление Starshield и заявил, что систему контролирует правительство США. Американские сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс 13 ноября потребовали сохранить документы и переписку, связанные с украинским доступом к обеим системам.

Проблема напрямую касается военных дронов. На беспилотник устанавливается спутниковый терминал, через который оператор может получать видео и отправлять команды. В районах действия ограничений этот канал перестает работать, когда дрон с терминалом разгоняется более 161 км/ч, по сообщениям украинских военных. Это порог скорости полета аппарата, при которой ему доступна спутниковая связь. Зеленский сообщал о таком лимите на временно оккупированных территориях и объяснял, что он мешает применять украинские дроны для перехвата реактивных "Шахедов": выполнение этих задач требует высокой скорости с сохранением связи.

Сколько стоит связь на земле

Самая прозрачная часть счета — коммерческие тарифы. В Украине, в частности, публикует авторизованный продавец услуг Starlink "Киевстар". После ноябрьского обновления пакет Business со 100 ГБ приоритетного трафика стоит около 2,5 тыс. грн в месяц.

Для сравнения, Dilo собрало несколько открытых предложений. Это разные классы услуг: таблица показывает доступные цены и ограничения.

Украинские цены в таблице включают НДС. "Киевстар" рассчитал гривневые суммы по курсу НБУ на 15 октября 2026 года и предупреждает о возможной корректировке на дату счета. Иностранные предложения приведены в валюте продавца без предположений об украинских налогах, доставке и разрешенном военном применении.

Год обслуживания одного подключения Starlink со 100 ГБ по приведенному тарифу стоит около 29,8 тыс. грн, с 500 ГБ — 57,6 тыс. грн. Это расчет по неизменной ежемесячной цене, без оборудования, монтажа и резервного питания.

Важно и поведение сервиса после исчерпания пакета. В указанных тарифах Starlink доступ остается, но скорость снижается до 1 Мбит/с на прием и 0,5 Мбит/с на передачу. Для сообщений этого может хватать, для нескольких видеопотоков уже нет.

Эти суммы также не являются тарифами Starshield. Без подтвержденных данных о составе украинского контракта невозможно корректно определить военную цену одного терминала или сравнить ее с гражданской подпиской.

OneWeb уже рядом. Почему все еще не перешли

Ближайшей по принципу работы альтернативой является OneWeb, принадлежащий европейской группе Eutelsat. Как и Starlink система использует спутники на низкой орбите, что позволяет передавать большие объемы данных с относительно небольшой задержкой.

Это уже действующий вариант для Украины. Eutelsat в финансовой отчетности упоминает услуги низкоорбитальной связи, предоставленные в Украине. Украинские поставщики также предлагают OneWeb оборудование для стационарного и мобильного использования.

Но перейти к другому оператору так же легко, как сменить SIM-карту, не получится. Требуется совместимый терминал, подключение через партнера и согласованная услуга для конкретной территории и задачи.

Стоимость оборудования может стать первым ощутимым барьером. К примеру, американский Satellite Phone Store выставляет стационарный комплект Intellian OW70L за $13200. Вместе с годовой подпиской за $300 в месяц такая комплектация дает $16 800 за первый год . При этом расчет касается только предложения, действующего в Северной Америке, и не включает украинские расходы на ввоз, установку или дополнительную оснастку.

Впрочем, он показывает, почему миграция нуждается в капитальных вложениях. Для многих нынешних пользователей антенна Starlink уже приобретена. Альтернативное оборудование придется оплачивать дополнительно, даже если новый оператор предложит приемлемую абонплату.

Военные терминалы OneWeb тоже развиваются. В феврале Eutelsat и Intellian представили переносной комплект для военных пользователей. Однако переносные комплекты для наземной группы и оборудование для скоростного беспилотника имеют разные требования. Наличие одного не гарантирует готовность другого.

Более дешевый тариф может означать совсем другую связь

KA-SAT - телекоммуникационный спутник, через который украинская "Датагруп" предоставляет доступ к интернету. Он работает примерно в 36 тыс. км над Землей и может обеспечивать резервную связь для офисов, производств и других стационарных объектов.

Однако сигнал приходится преодолевать значительно большее расстояние, чем в сетях с низкоорбитальными спутниками, поэтому ответ поступает с большей задержкой. Для электронной почты или передачи документов это обычно приемлемо, а для дистанционного управления техникой в реальном времени может стать существенным препятствием.

В приведенном украинском тарифе KA-SAT годовая абонплата составляет 33,6 тыс. грн. Это более 29,8 тыс. грн в рассматриваемом пакете Starlink со 100 ГБ, в то время как приоритетного трафика предлагают меньше. Следовательно, на этом конкретном сравнении экономии от замены Starlink нет . Ценность KA-SAT может заключаться в резервировании через другую сеть.

Iridium решает другую задачу. Устройство GO! exec передает данные со скоростью до 88 кбит/с, по характеристикам производителя. Его возможности полезны для голосовых звонков, сообщений и небольших файлов, но далеки от обычного широкополосного интернета. Подписка за $109 содержит всего 25 МБ. Дополнительный мегабайт по этому предложению продавца стоит $6,50, а минимальный срок договора составляет год. Поэтому невысокая на первый взгляд абонплата ничего не говорит о стоимости передачи больших объемов данных.

В результате на рынке существует несколько видов резерва. Один позволяет продолжать работу офиса, второй – сохранить голосовой контакт, третий может поддерживать более сложные мобильные задания.

Что на самом деле доказывает история с Крымским мостом

СБУ сообщила 17 ноября о поражении Крымского моста. Рассказ офицера, опубликованный The Times, добавил к военному результату историю о связи. Операция, по словам военного, продемонстрировала возможность действовать без американских систем Starlink и Starshield.

Однако из приведенного описания не следует, что Украина просто подключила другой спутниковый сервис. Ретрансляция через беспилотники может являться частью другого построения связи. Оператор, оборудование, пропускная способность и стоимость применяемого решения публично не раскрыты.

Так же следует различать получение разведывательных данных, определение координат и передачу команд или видео. Эти функции могут обеспечивать разные средства. Точность удара сама по себе не устанавливает, какой канал использовали для каждой из них.

Поэтому версии о конкретном иностранном спутнике или самолете, якобы обеспечивающем наведение, требуют отдельных доказательств. Насколько дорого воспроизводить такую возможность регулярно остается открытым вопросом.

Кто будет платить за запасной канал

Счет за спутниковую связь Украины распределен между государством, партнерами, бизнесом и частными пользователями. Соответственно, отключение одного источника финансирования и ограничение определенной военной функции – разные риски.

Масштаб расходов партнеров иллюстрирует официальный ответ польского правительства в парламент. За 2022-2024 годы Польша направила почти 323 млн злотых на закупку терминалов и услуги Starlink для Украины. Для перехода на другую систему к абонплате придется добавить оборудование, монтаж, питание, обучение, обслуживание и период параллельной работы двух сетей.

Если важный канал гарантирован, необходимо также оплачивать соответствующий уровень услуги. Рекламное "до 100 Мбит/с" не означает, что вся эта скорость будет зарезервирована по одному заказчику. Отдельная статья расходов – испытание. Для военного заказчика имеют значение передачи данных в требуемых условиях, задержка, устойчивость оборудования и разрешенные режимы работы. Обычный договор на Интернет не дает автоматического ответа на эти вопросы.

Второй оператор также не устраняет все угрозы. В мае 2022 года ЕС официально возложил на Россию ответственность за кибератаку на KA-SAT, которая повлекла за собой перебои в Украине и странах Европы в первые месяцы полномасштабного вторжения. Итак, резервирование требует проверки всей цепи — от терминала до наземной инфраструктуры и управления сетью.

На какую независимость можно рассчитывать

Новые конкуренты будут постепенно расширять выбор. Amazon планирует наращивать коммерческое развертывание Amazon Leo. Европейское направление выглядит перспективным для государственных нужд. GOVSATCOM объединяет доступные правительственные спутниковые мощности, а IRIS² должен расширить европейскую защищенную связь. В то же время Еврокомиссия говорит о будущем доступе Украины, а не об уже доступной универсальной услуге по открытому тарифу.

Собственно, украинская группировка дала бы больше контроля над системой. Однако оно требует значительных инвестиций и времени. Как Ранее анализировало Dilo на примере OBRIA, запуск демонстрационного аппарата является лишь началом пути к сети, способной регулярно обслуживать пользователей.

По состоянию на ноябрь 2026 открытые цены не подтверждают, что полная замена Starlink сэкономит Украине деньги. Для рассматриваемого стационарного подключения KA-SAT получается дороже абонплаты. OneWeb требует отдельного украинского предложения и нового оборудования. Iridium обеспечивает полезный резерв для ограниченного обмена данными, но не заменяет широкополосный канал. Равноценная по масштабу, цене и разрешенным военным функциям замена Starshield публично не продемонстрирована.

Самое обоснованное решение на ближайшее время – оплачивать альтернативные каналы там, где потеря связи имеет наибольшие последствия, и постепенно увеличивать их долю после испытаний. Это дополнительные расходы, которые покупают возможность продолжать работу при сбое или ограничении основной системы.

История с Крымским мостом показывает, почему такой резерв нужен. Следующий шаг – обеспечить его доступность ежедневно. Именно за эту возможность Украине и партнерам придется договариваться и платить в 2027 году.