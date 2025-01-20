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Изменения для "Энергоатома": наблюдательный совет, законодательные изменения и промежуточные итоги 2024 года

Наконец состоялось первое заседание наблюдательного совета АО НАЭК ”Энергоатом”, на котором был назначен председатель. Им стал экс-министр энергетики Литвы Ярек Неверович.

Работа наблюдательного совета

Фактически наблюдательный совет не работал почти пол года, задержки происходили в том числе и из-за неподписанных контрактов с независимыми членами. Уже в январе 2025 г. стало известно, что один из избранных независимых членов так и не подписал контракт. Речь идет о Тимоти Джоне Стоуне, независимом директоре Horizon Nuclear Power и председателе Ассоциации ядерной промышленности Великобритании, отказавшемся от должности. Как отметили в "Энергоатоме", учитывая отсутствие третьего независимого члена наблюдательного совета, ожидается, что решения о создании Комитета по вопросам назначений и Комитета по вознаграждениям будут приняты как можно скорее после того, как будут получены соответствующие юридические заключения. Таким образом, вскоре должен быть вновь избран еще один независимый членнадеемся, что без затягивания процесса. В то же время, согласно нормам, в случае равного распределения голосов членов наблюдательного совета при принятии решений голос председателя наблюдательного совета является решающим. Таким образом, важные решения могут быть приняты и при таком составе.

Напомним, что в наблюдательный совет "Энергоатома" входят:

  • Майкл Эллиот Кирст – экс-топ-менеджер Westinghouse Electric Company;
  • Ярек Неверович – главный советник президента Литвы, экс-министр энергетики;
  • Виталий Петрук – экс-председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;
  • Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Энергоатом" — крупнейший производитель электроэнергии в Украине. Доля атомных электростанций в структуре генерации в 2024 году составила 52,4%. В абсолютном смысле производство электроэнергии на АЭС выросло почти на 2% до показателей 2023 года.

Фото 2 — Изменения для "Энергоатома": наблюдательный совет, законодательные изменения и промежуточные итоги 2024 года
Источник: мониторинг ExPro

Изменения в законодательство

В информационном пространстве активно обсуждается тема достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции Фактически еще нет сметы на проект, а также отсутствует информация об источниках финансирования.

В то же время, народные депутаты из Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ инициируют предоставление разрешения "Энергоатома" приобрести в Болгарии российское оборудование для строительства энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС. Ориентировочно речь идет о 600 млн. евро. Такая спешка вызвана тем, что выкупить оборудование можно только для середины марта. На заседании Комитета 16 января депутаты поддержали поправки к законопроекту №11392 для соответствующего разрешения.

В то же время был аннулирован предварительный текст ЗП, который шел на первое чтение и предыдущие правки к нему. Он предусматривал изменения в законы, касающиеся рынка электроэнергии, в частности, об упрощении присоединений к сетям. Таким образом, был полностью изменен предмет законопроекта, являющегося нарушением Регламента ВРУ.

"Есть правка 267, которая удаляет редакцию после первого чтения, законопроект становится без текста и без правок. И есть правка 268, которая была разослана. Суть этой правки в том, что есть вопросы переговоров с болгарской стороной, где они сказали, что до 12 марта нужно принять решение, потому что разрешение действует до сих пор",  говорилось на заседании.

Очевидно это делалось для быстрого голосования, но Верховная Рада так и не рассмотрела этот законопроект в сессионном зале. Возможно, одной из причин того, что законопроект так и не вышел на рассмотрение в зале, связан с замечанием Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады. Как отмечено в документе, законодатель не должен осуществлять ситуативное урегулирование проблем в сфере энергетики (еще и вне конституционных полномочий), ведь, как известно, закон должен регулировать важнейшие общественные отношения путем установления общеобязательных правил. Также, указано, что принятие этого законопроекта как закона, в результате введения отдельной привилегированной процедуры для конкретных хозяйствующих субъектов, будет носить дискриминационный характер в отношении других субъектов.

Даже при условии поддержки такого разрешения Верховная Рада все равно должна принять отдельно (или не принять) законопроект по строительству. В целом ситуация вызывает несколько вопросов: относительно целесообразности такого проекта, его экономического обоснования, источников финансирования, контроля за расходами и т.д. На самом деле самой большой проблемой является не само утверждение "строить или не строить", ведь новое поколение, которое будет обеспечивать базовую нагрузку, будет нужно для украинской энергосистемы, а прозрачность и контроль за расходами в такой ценный проект. На сегодня нет точной суммы инвестиций и источника финансирования. По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, Европейский Союз не выразил официальную позицию ни "за", ни "против" строительства новых блоков Хмельницкой АЭС, но европейские финучреждения не будут инвестировать в это.

Таким образом, к атомной генерации в Украине приковано пристальное внимание, как со стороны корпоративного управления, так и со стороны взаимодействия с законодательной ветвью власти.