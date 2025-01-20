Изменения для "Энергоатома": наблюдательный совет, законодательные изменения и промежуточные итоги 2024 года

Наконец состоялось первое заседание наблюдательного совета АО НАЭК ”Энергоатом”, на котором был назначен председатель. Им стал экс-министр энергетики Литвы Ярек Неверович.

Работа наблюдательного совета

Фактически наблюдательный совет не работал почти пол года, задержки происходили в том числе и из-за неподписанных контрактов с независимыми членами. Уже в январе 2025 г. стало известно, что один из избранных независимых членов так и не подписал контракт. Речь идет о Тимоти Джоне Стоуне, независимом директоре Horizon Nuclear Power и председателе Ассоциации ядерной промышленности Великобритании, отказавшемся от должности. Как отметили в "Энергоатоме", учитывая отсутствие третьего независимого члена наблюдательного совета, ожидается, что решения о создании Комитета по вопросам назначений и Комитета по вознаграждениям будут приняты как можно скорее после того, как будут получены соответствующие юридические заключения. Таким образом, вскоре должен быть вновь избран еще один независимый член — надеемся, что без затягивания процесса. В то же время, согласно нормам, в случае равного распределения голосов членов наблюдательного совета при принятии решений голос председателя наблюдательного совета является решающим. Таким образом, важные решения могут быть приняты и при таком составе.

Напомним, что в наблюдательный совет "Энергоатома" входят:

Майкл Эллиот Кирст – экс-топ-менеджер Westinghouse Electric Company;

Ярек Неверович – главный советник президента Литвы, экс-министр энергетики;

Виталий Петрук – экс-председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;

Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Энергоатом" — крупнейший производитель электроэнергии в Украине. Доля атомных электростанций в структуре генерации в 2024 году составила 52,4%. В абсолютном смысле производство электроэнергии на АЭС выросло почти на 2% до показателей 2023 года.

Источник: мониторинг ExPro

Изменения в законодательство

В информационном пространстве активно обсуждается тема достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции Фактически еще нет сметы на проект, а также отсутствует информация об источниках финансирования.

В то же время, народные депутаты из Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ инициируют предоставление разрешения "Энергоатома" приобрести в Болгарии российское оборудование для строительства энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС. Ориентировочно речь идет о 600 млн. евро. Такая спешка вызвана тем, что выкупить оборудование можно только для середины марта. На заседании Комитета 16 января депутаты поддержали поправки к законопроекту №11392 для соответствующего разрешения.

В то же время был аннулирован предварительный текст ЗП, который шел на первое чтение и предыдущие правки к нему. Он предусматривал изменения в законы, касающиеся рынка электроэнергии, в частности, об упрощении присоединений к сетям. Таким образом, был полностью изменен предмет законопроекта, являющегося нарушением Регламента ВРУ.

"Есть правка 267, которая удаляет редакцию после первого чтения, законопроект становится без текста и без правок. И есть правка 268, которая была разослана. Суть этой правки в том, что есть вопросы переговоров с болгарской стороной, где они сказали, что до 12 марта нужно принять решение, потому что разрешение действует до сих пор", — говорилось на заседании.

Очевидно это делалось для быстрого голосования, но Верховная Рада так и не рассмотрела этот законопроект в сессионном зале. Возможно, одной из причин того, что законопроект так и не вышел на рассмотрение в зале, связан с замечанием Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады. Как отмечено в документе, законодатель не должен осуществлять ситуативное урегулирование проблем в сфере энергетики (еще и вне конституционных полномочий), ведь, как известно, закон должен регулировать важнейшие общественные отношения путем установления общеобязательных правил. Также, указано, что принятие этого законопроекта как закона, в результате введения отдельной привилегированной процедуры для конкретных хозяйствующих субъектов, будет носить дискриминационный характер в отношении других субъектов.

Даже при условии поддержки такого разрешения Верховная Рада все равно должна принять отдельно (или не принять) законопроект по строительству. В целом ситуация вызывает несколько вопросов: относительно целесообразности такого проекта, его экономического обоснования, источников финансирования, контроля за расходами и т.д. На самом деле самой большой проблемой является не само утверждение "строить или не строить", ведь новое поколение, которое будет обеспечивать базовую нагрузку, будет нужно для украинской энергосистемы, а прозрачность и контроль за расходами в такой ценный проект. На сегодня нет точной суммы инвестиций и источника финансирования. По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, Европейский Союз не выразил официальную позицию ни "за", ни "против" строительства новых блоков Хмельницкой АЭС, но европейские финучреждения не будут инвестировать в это.

Таким образом, к атомной генерации в Украине приковано пристальное внимание, как со стороны корпоративного управления, так и со стороны взаимодействия с законодательной ветвью власти.