Можно ли с помощью стерилизации уменьшить количество бездомных животных

Украина не первый год сталкивается с проблемой бездомных животных, а с началом российского вторжения она приобрела значительно большие масштабы.

Хотя в Украине нет официальной статистики популяции бездомных кошек и собак, исследование, проведенное Международной федерацией защиты животных (IFAW) в 2019 году, указывает на то, что украинские города являются одними из самых перенаселенных беспризорными животными в Европе. В то же время результаты исследования Stray Animal Control Practices говорят о том, что в 74% случаев животные становятся беспризорными по наследству, и лишь небольшая часть из них была оставлена или потеряна владельцами. Однако можно ли урегулировать эту проблему стерилизуя животных?

Животные без дома: статистика и проблемы украинских городов

Украина сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, ведь наши города входят в десятку наиболее перенаселенных бездомными животными не только в Европе, но и в мире. В частности, в Украине отмечено высокое количество бездомных кошек, что превышает количество бездомных собак.

Проблема неконтролируемого размножения животных становится неотложной, особенно в результате войны, во время которой многие животные остались без дома, были брошены или сбежали. В целом проблема неконтролируемого размножения животных имеет действительно шокирующие цифры. Например, по данным UAnimals, одна пара кошек и их потомки могут родить 420 тысяч котят за 7 лет, а одна пара собак и их потомство - до 84 тысяч щенков.

Большое количество беспризорных животных представляет серьезную угрозу для человеческого здоровья, поскольку не имея должного ухода, они могут стать носителями различных инфекций, в том числе таких опасных, как бешенство. Кроме того, бездомные животные могут стать причиной ДТП, а также нанести ущерб имуществу граждан.

Однако эта проблема не ограничивается только последствиями для человеческого здоровья и окружающей среды. Многие беспризорные животные испытывают боль и страдания от голода, холода, травм и болезней. Они нуждаются в медицинской помощи и адекватном уходе, который, несмотря на все старания волонтеров и общественных организаций, обычно не получают. Иногда они подвергаются жестокости со стороны людей, что является серьезным нравственным вопросом.

Размножение без контроля: как стерилизация может помочь уменьшить количество бездомных животных

Устойчивый рост количества бездомных животных в Украине вызывает серьезную угрозу для общественного здоровья и благополучия животных. Хотя существуют различные методы контроля размножения, стерилизация является наиболее эффективным и гуманным решением.

Другие бесчеловечные способы контроля популяции бездомных кошек и собак (убийство, отравление или переселение) значительно менее эффективны и даже могут распространить инфекцию бешенства в другие районы . Программы стерилизации помогают улучшить состояние здоровья бездомных животных, а также уменьшают вероятность получения травм от укусов, устраняя причину материнского защитного поведения и уменьшая плотность бродячих собак на улицах .

По данным исследования, проведенного аналитическим центром "Gradus" в январе 2023 года, 63% опрошенных украинцев признают проблему бездомных животных и считают необходимостью принятие мер по уменьшению их популяции. Вместе с тем 82% населения поддерживает стерилизацию как действенный и необходимый метод борьбы с неконтролируемым размножением бездомных животных.

Важно понимать, что без инициатив и программ по стерилизации бездомные животные часто подвергаются эвтаназии, остаются без внимания или умирают от болезней. Поэтому успешная реализация инициатив по стерилизации животных крайне важна. Для успешного уменьшения количества бездомных животных необходимо соблюдать четкую и последовательную формулу: стерилизовать не менее 70% самок и предотвратить миграцию животных между районами города. Это поможет контролировать размножение бездомных животных и снизить их количество в будущем.

Кроме того, что стерилизация уменьшает риск появления опухолей и возникновения ряда других заболеваний, она оказывает положительное влияние и на поведение животного. Так, в исследовании American Society for Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) ученые сравнили поведение стерилизованных и нестерилизованных собак и кошек, которые попадали в приюты. Результаты показали, что стерилизованные животные менее агрессивны, более социализированы и менее склонны к бегству.

Решение этой проблемы состоит в ответственном отношении животных. Как зоозащитник и общественный деятель, я не могу остаться в стороне и быть безразличным к проблеме беспризорных животных, ежегодно страдающих от голода, болезней, травм и других опасностей на улицах. Именно поэтому наша задача сделать все возможное, чтобы животные не становились жертвами нашей безответственности.