Новая генерация: конкурсы, сроки и источники финансирования

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" готовится к проведению очередного аукциона по закупке вспомогательных услуг по долгосрочным контрактам. В скором времени будет объявлено о дате и условиях проведения.

Новый аукцион на вспомогательные услуги

Как сообщил и.о. главы правления Алексей Брехт, очередной аукцион будет проведен ориентировочно в середине марта. Изменения в действующие условия аукциона, по словам главы системного оператора, будут более "косметические", будут касаться сроков реализации проектов и механизма использования страховых платежей участников рынка для компенсации расходов на вспомогательные услуги в случае отставания от графика.

По словам Брехта, уже некоторые объекты, являвшиеся победителями предыдущих аукционов на доуслуги, сейчас проходят этап ввода в эксплуатацию. В частности, речь идет о системе накопления энергии топливного гиганта ОККО на 20 МВт.

Также уже работает один из объектов "Эко-Оптима" Козыцких — электростанция на 4,5 МВт. В общей сложности в портфеле компании уже эксплуатируется 217 МВт генерирующих мощностей, это и солнечные, и ветровые, и гидроэлектростанции.

Конкурс на строительство генерирующих мощностей

До конца февраля инвесторы должны подать документы для участия в конкурсе на строительство генерирующих мощностей, проводимого системным оператором НЭК "Укрэнерго". В общем, конкурс будет проводиться в 2 очереди суммарно на 1400 МВт. В первой очереди закупается 700 МВт. Победители должны построить свои мощности до конца 2027 года, привлекая под это финансирование. И уже после ввода в эксплуатацию соответствующая плата победителям будет осуществляться от "Укрэнерго", за счет тарифа на передачу электроэнергии.

Как сообщали в "Укрэнерго", заинтересованность в этом конкурсе со стороны инвесторов значительна. В частности, в Inzhur Energy (REIT-компания Inzhur) заявили о намерениях принять участие в этом конкурсе с проектом 50 МВт. Напомню, Inzhur Energy уже строит газовую генерацию на 34 МВт, толчком для инвестиций в энергетику для проекта Андрея Журжия стали аукционы "Укрэнерго" на вспомогательные услуги.

Новая атомная генерация

Верховная Рада Украины 11 февраля поддержала законопроект №11392, по которому предоставляется разрешение АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести в Болгарии оборудование для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции. "За" проголосовали 261 депутат. Из профильного Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ "против" проголосовали Совсун, Хлапук и Бондарь. Нардепы Герус и Кучеренко воздержались.

Стоимость оборудования, которое Украина планирует закупить, составляет около 600 млн. евро (речь идет только о покупке оборудования). Пока неизвестно за какие средства будет финансироваться проект. Известно, что "Энергоатом" таки будет корректировать смету для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Подписан договор с Киевским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом "Энергопроект" почти на 28 млн грн.

В Минэнерго заявляли об амбициозных планах быстро достроить ХАЭС-3,4 за 3 года. Но обычно такие проекты как атомная электростанция строятся достаточно долго, к тому же процесс привлечения инвестиций более сложный. И одним из самых "горячих" вопросов в контексте ХАЭС есть коррупционные риски и использование российского оборудования. Но, относительно второго, следует особо отметить, что средства за блоки (если Украина их приобретет) получат болгары, а не россияне. Относительно первого, к сожалению, энергетика – в ТОП-3 сферах по количеству подозрений от НАБУ по результатам 2024-го года, похвастались правоохранители.

В 2025 году ожидается и определенный прогресс для возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, особенно с учетом нового закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения относительно уточнения положений, связанных с действием военного положения в Украине (регистрационный номер №9381). Благодаря этому закону частично будет решение и вопрос долгов на рынке, являющийся одним из самых болезненных для инвесторов.