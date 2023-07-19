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Почему вам будет сложно ввести сервис командной работы в компании и как это сделать
Многие компании сталкиваются с одной и той же проблемой: с линейным масштабированием компании количество хаоса в работе и проектах растет экспоненциально. Поэтому они начинают искать сервис для работы, такой как Worksection или аналоги, чтобы понимать:
- кто что делает сейчас;
- что уже было сделано;
- когда будет сделано и вкладываем ли мы по срокам;
- когда можно будет взять еще проекты.
Но в 30-40% случаев использование таких инструментов не приносит успеха. И это не потому, что сервис "не нравится менеджменту".
Почему возникает хаос в коммуникации
Вспомните, как начинается практически каждый бизнес. В начале вы работаете в маленькой компании с несколькими людьми. Вы сидите в одном кабинете и всем понятно кто что делает. Коммуникация на начальном этапе такого бизнеса самая прозрачная. Однако она начинает исчезать, когда компания растет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Возникают новейшие работники, новейшие команды, новейшие отделы. Каждый работает по-своему. Кто ставит задачу устно на курилке, кто пишет письмо на почту, кто коммуникирует в Telegram. Добавьте сюда бесконечные таблицы Excel или Google Sheets, которые для многих давно превратились в настольный справочник со всеми возможными данными. А еще комментарии от многих людей одновременно и режим поправок в документах.
У этого способа постановки задач и разрозненной коммуникации есть два больших недочета. Первый недостаток – чем больше людей, тем больше каналов коммуникации, позволяющих эти задачи ставить. Поэтому "вавилонская башня" только растет.
Второй – все это происходит почти одновременно, и в какой-то момент многоуровневая задача может превратиться в настоящий хаос.
Если по такой таске нужно собрать всю информацию в одну последовательность, то единственный выход – нервно бегать по мессенджерам, перепискам и почтовым ящикам. Напоминает переезд на новую квартиру, когда каждую вещь переставляют беспорядочно многократно без существенного результата.
Это касается и рабочих задач и общения по ним. Поэтому неудивительно, что бизнес ищет инструмент, который бы дал им и структурированность, и удобную коммуникацию, где каждая задача или проект имеют отдельный чат.
Они находят такой инструмент – обслуживание командной работы. Это может быть Worksection или его аналог, их достаточно много. Менеджмент смотрит, как работает этот сервис. Им все нравится, и они запускают его на всю компанию. Но внезапно сталкиваются с вызовом – молчаливым сопротивлением коллектива. Почему так случается?
Как справиться с сопротивлением и ввести сервис командной работы
В любой компании есть люди, делающие работу медленно. И фактически они получают деньги за время, которое они проводят на работе, а не за конечный результат. Классическая ситуация, связанная с разными факторами. К примеру, с размером зарплаты или с отсутствием мотивации что-то делать. Другая категория работников, в отличие от первых, производят свою часть работы слаженно, эффективно и достаточно быстро, но при этом не хотят ни на миллиметр нарушать заведенный порядок действий.
Они долго отрабатывали последовательность и алгоритм действий для каждой задачи, создали просторы в Slack, чаты в Telegram, шаблоны и списки и теперь все работает идеально. Новая система всегда несет риски для заведенного порядка действий, поэтому такие работники боятся потерять то, чего они добились в рабочей рутине своими усилиями.
В любом случае, когда руководство приходит с новой системой, делающей работу прозрачной и управляемой, это заставляет работников нервничать и чувствовать угрозу. Потому разрушается старый канон, который был понятен и комфортен для многих. Одни боятся, что потеряют насиженное место. Другим жалко времени и усилий, потраченных на систематизацию процесса, и они не хотят выходить из созданной для себя зоны комфорта.
Внедрение нового сервиса – всегда изменения. А изменения болезненны и вызывают сопротивление, которое может быть очень сильным. Итак, что можно с этим поделать?
- Необходимо подготовить свой коллектив к переменам . Обсудите с ними, почему вам нужен новый сервис, как он поможет вам работать более эффективно, и какие преимущества он принесет каждому.
- Выберите пилотную группу , которая начнет работать в такой системе . Пусть это будут люди, которые открыты для перемен. Дайте им попробовать сервис, получить опыт использования, которым они поделятся с другими.
- Организуйте обучение. Людям следует понять, как пользоваться сервисом и как он поможет в работе. Это могут быть обучение от поставщика сервиса, видеоуроки, вебинары или просто письменные инструкции.
- Сделайте переход на новую систему постепенным. Не пытайтесь ввести все сразу. Дайте людям время адаптироваться, привыкнуть к новому.
- Пусть ваши лидеры будут примером. Если они активно используют сервис, они покажут, что верят в него и это будет мотивацией для остального коллектива.
Помните, что каждое изменение представляет собой вызов, который можно преодолеть только с правильным подходом. На пути к эффективным сдвигам понадобится терпение, постепенность и взвешенность, но также и настойчивость. В этом поможет четкий план внедрения новой системы с приблизительными датами и дедлайнами для каждого этапа, а также чеклист для самопроверки того, что уже сделано, а о чем следует не забыть в процессе перемен.
Следуйте советам выше, плану и дедлайнам, и уже скоро сможете увидеть реальные результаты, которые скажут сами за себя.