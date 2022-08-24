24 февраля из Кремля звонили на Банковую с предложением немедленно сдаться

24 февраля, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, представители Кремля звонили в Офис президента с предложением капитуляции.

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Об этом говорится в статье издания The Washington Post по случаю 31-й годовщины Независимости Украины.

В материале рассказывается о звонке из Кремля в Офис президента 24 февраля.

Отмечается, что главе ОП Андрею Ермаку звонил советник лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.

Представитель оккупантов заявил, что украинцам пора сдаваться. В ответ Андрей Ермак только обматерил его и положил трубку.

Также The Washington Post пишет о разговоре министра обороны Украины Алексея Резникова с белорусским коллегой Виктором Хрениным накануне вторжения, а также через несколько дней после него.

В частности, 22 февраля Хренин, "дал слово офицера", уверял, что наступления с территории Беларуси не последует.

Уже во время следующего разговора, 26 февраля, белорусский министр позвонил Резникову, чтобы "дрожащим голосом" передать послание главы Минобороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу о том, что в случае подписания Украиной акта о капитуляции, вторжение прекратится.

На такое предложение Резников ответил: "Я готов принять капитуляцию со стороны России".

Также со ссылкой на западных чиновников издание пишет, что в начале войны Зеленский заявлял о готовности покинуть свой пост "если это остановит кровопролитие".

"Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я сейчас уйду. Я пошел в политику не для этого – и я уйду, когда вы скажете, если это прекратит войну", - передал слова Зеленского высокопоставленный западный чиновник.

Но в итоге президент и его окружение приняли решение оставаться в столице, что, по мнению WP, и определило исход "битвы за Киев", так как позволило не допустить деморализации войск и "коллапса власти".