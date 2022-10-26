5 миллионов и люкс-авто: Экс-главу Полтавской ОГА подозревают во взятке за победу компании на тендере

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 26 октября сообщило бывшему главе (2014-2019) Полтавской обладминистрации Валерию Головко и его сообщникам о подозрении в получении 176 тысяч евро и автомобиля в качестве неправомерной выгоды, а также в мошенничестве.

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Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, установлено, что в августе 2017 года глава ОГА при пособничестве своих первого заместителя и советника выразил просьбу предоставить и получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере.

Так, за 176 тысяч евро, что тогда составляло более 5 миллионов гривен, Головко обещал обеспечить победу компаний предпринимателя в процедурах государственных закупок ОГА, заключение с этими компаниями договоров эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и оплату предоставленных услуг из областного бюджета.

В то же время в ноябре, не совершив действия, за которые были получены взятки, чиновник, действуя совместно со своим первым заместителем и советником, повторно выразил просьбу в предоставлении взятки.

Как результат, в декабре того же года глава области получил от того же предпринимателя за совершение тех же действий автомобиль люкс-класса стоимостью более 7,5 миллиона гривен в качестве подарка на свой день рождения.

Кроме того, в рамках расследования установлено, что в январе 2018 года при пособничестве указанных лиц чиновник мошенническим путем завладел частью принадлежащих вышеуказанному предпринимателю денежных средств, полученных в качестве денежного займа.

Так, получив 85 тысяч евро, что по состоянию на день получения составило около 3 миллионов гривен, глава обладминистрации так и не вернул предпринимателю около 1,7 миллиона гривен.

Действия Головко квалифицированы по части 4 статьи 368 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса. Аналогичные сообщения о подозрении, но с дополнительной квалификацией по части 5 статьи 27 УК (пособничество) вручены и обоим его соучастникам. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.