76% жителей ЕС хотят видеть Украину членом союза, когда она будет готова - опрос

76% опрошенных жителей Европейского Союза согласны, в том числе 30% абсолютно согласны, с мнением, что Украина должна присоединиться к нему, когда будет готова к этому. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos, опубликованные на сайте Совета ЕС.

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Еще 12% склоняются к отрицательному ответу, 10% не согласны с этим утверждением категорически, а 12% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто однозначно готов к принятию Украины в ЕС в случае ее собственной готовности, среди жителей Литвы (58%), Ирландии (53%), Эстонии (49%), Португалии (48%) и Швеции (47%).

Кроме того, 71% жителей ЕС согласны, в том числе 31% согласны абсолютно, с тем, что Украина является частью европейской семьи. Совершенно уверены в этом 55% опрошенных в Швеции, по 54% в Литве и Ирландии, а также 51% в Финляндии.

В то же время больше всего убежденных противников этой позиции - на Кипре (21%), в Болгарии (20%) и Греции (18%).

Однако в целом подавляющее большинство жителей союза украинцам симпатизирует (54% точно и 35% склоняются к этому), причем это наблюдается во всех странах ЕС. Больше всего тех, кто такой симпатии не испытывает, опять-таки, в Болгарии (суммарно 25%), Венгрии (19%), на Кипре (15%) и в Греции (14%).

Масштабный опрос был проведен по всех странах-членах Евросоюза 13-20 апреля. Всего опрошено 26 тысяч человек - по 1 тысяче в каждой из них (кроме Люксембурга, Кипра и Мальты - там выборка составила по 500 человек).

Напомним, что Украина сейчас находятся на стадии подачи заявки на членство в ЕС: власти ожидают, что страна получит статус кандидата не позднее июня, а на статус полноправного члена рассчитывают уже в 2024 году.