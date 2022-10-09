Абсолютная подлость. Абсолютное зло, - Зеленский отреагировал на ночные удары по Запорожью

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары русских военных по жилым домам в Запорожье. Соответствующее сообщение опубликовано на телеграмм-канале президента.

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"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и всем, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - написал президент.

Напомним, в ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. По состоянию на утро 9 октября известно о 17 погибших.