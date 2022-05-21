Алексей Кулеба снова стал главой Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский утвердил возвращение Алексея Кулебы на должность главы Киевской областной госадминистрации.

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Соответствующий Указ был подписан сегодня, 21 мая.

До этого областной администрацией руководил Александр Павлюк. Его назначили на этот пост 15 марта вместо того же Кулебы, который проработал на этом посту чуть более месяца (с 9 февраля).

Тогда, во время активных боев на подступах к Киеву, необходимость такого кадрового шага объяснялась большим военным опытом Павлюка, который до этого руководил Операцией объединенных сил на Донбассе.