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Американское посольство продолжает свою работу в Киеве
Несмотря на ухудшение ситуации в Украине посольство США в Киеве не подтвердило выезд из страны.
Об этом посол Украины в США Бриджит Бринк написала в своем Twitter.
"Наша команда посольства США в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала она.
В свою очередь вечером президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии Соединенных Штатов Кристофером Смитом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что российские обстрелы инфраструктуры вызвали задержку 20 поездов.