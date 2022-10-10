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Политика
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Американское посольство продолжает свою работу в Киеве

Американское посольство продолжает свою работу в Киеве
Посол Украины в США Бриджит Бринк

Несмотря на ухудшение ситуации в Украине посольство США в Киеве не подтвердило выезд из страны. 

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Об этом посол Украины в США Бриджит Бринк написала в своем Twitter. 

"Наша команда посольства США в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала она. 

В свою очередь вечером президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии Соединенных Штатов Кристофером Смитом. 

Напомним, что российские обстрелы инфраструктуры вызвали задержку 20 поездов. 