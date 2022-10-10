Американское посольство продолжает свою работу в Киеве

Несмотря на ухудшение ситуации в Украине посольство США в Киеве не подтвердило выезд из страны.

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Об этом посол Украины в США Бриджит Бринк написала в своем Twitter.

"Наша команда посольства США в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала она.

В свою очередь вечером президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии Соединенных Штатов Кристофером Смитом.

🇺🇸 Undaunted. Слава Україні!

🇺🇦 Непохитні. Слава Україні! pic.twitter.com/z2hiIVrhiE — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Напомним, что российские обстрелы инфраструктуры вызвали задержку 20 поездов.