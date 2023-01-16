Андрей Крищенко: Оккупанты снизили интенсивность наступления на Бахмут, прибегают к провокациям с формой ВСУ

Российские оккупационные войска несколько снизили интенсивность наступления в районе Бахмута, сосредоточив основные силы на захвате Соледара. Чтобы прорвать оборону, оккупанты прибегают к провокациям с формой ВСУ. Об этом в эфире "Апостроф ТВ" сообщил Андрей Крищенко, замкомандира батальонно-тактической группы 4 бригады Нацгвардии Украины, батальон "Свобода".

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«Если раньше было 10-15 штурмов в сутки, сейчас противник больше окапывается, пытается на своих позициях закрепиться. Наша пехота и артиллерия наносит им поражения», – сказал Андрей Крищенко.

На участке, который контролирует батальон «Свобода», оккупанты снизили интенсивность артиллерийского огня, хотя продолжают активно применять пехотное вооружение — минометы, СПГ, иногда применяют танки.

Чтобы прорвать оборону Бахмута, россияне совершают провокации с переодеванием в форму ВСУ. «Некоторые элементы военной формы враг захватил и использует. Это в том числе бронежилеты, шлемы, верхняя одежда пиксельного цвета. На соседних участках в других бригадах ВСУ неделю назад были попытки (оккупантов) подойти к позициям, используя пиксельную форму, но благодаря бдительности военнослужащих и системы распознавания, раскрыли эту группу — враг был уничтожен», — сообщил Андрей Крищенко.

По его мнению, если оккупанты смогут захватить Соледар, это не приведет к окружению Бахмута: «Несколько лет работал в том регионе еще до войны, неплохо знаю те дороги и пути. Захват Соледара не приведет к перерезанию логистических путей в Бахмут и не создаст угрозы для защитников города Бахмут. Врагу придется приложить еще немало усилий, чтобы пройти несколько километров и выйти непосредственно перерезать пути снабжения».